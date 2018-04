40 mil dólares falsos fuera de circulación

Sin marcos

Jueves, 24 Marzo 2016

IBARRA. La Policía impidió la circulación de 40 mil dólares falsos en Imbabura. Un ciudadano extranjero llevaba una funda plástica negra con envases y 40 envolturas con cinta masking, cada una con 50 papeles recortados en forma de billetes.

El Personal del Centro Regional de Adiestramiento Canino, luego de revisar un bus interprovincial, detuvo al extranjero y decomisó la funda, los envases y los supuestos billetes, informó el mayor César Escobar, jefe de la Unidad Antinarcóticos de la Policía de Imbabura.

Cuando la Policía abrió los paquetes descubrió que los papeles eran de color negro y, mientras se secaban, se notaba la denominación de 20 dólares. Los envases contenían productos químicos. La Policía Judicial inició la investigación y descubrió que los materiales hallados se utilizan para realizar la estafa denominada “Billetes Negros”. “No es muy usual, pero tenía como destino la ciudad de Otavalo y queremos alertar a la ciudadanía que no se deje sorprender por este tipo de ciudadanos que, en base a la codicia de la gente, ofrece que en base a productos químicos puede hacer billetes”.

El modo de operar del estafador es pedir dinero a la gente a cambio de duplicarlo, con billetes creados a través de químicos y los perjudica con altas sumas de dinero. Luego que la persona cae con el estafador, en lugar de recibir el doble del dinero que entregó, recibe solo papeles.

“Es necesario alertar a la ciudadanía de que no se deje sorprender. No existe ninguna máquina, ningún químico, ningún polvo mágico que convierta papeles en dinero real”. Escobar menciona que en años pasados sucedió un caso de “Billetes negros en la provincia”. La Policía insiste en que las personas no deben dejarse engañar por sujetos inescrupulosos que intentan robar a las personas a través de la modalidad de “Billetes Negros”