Accidente vial deja 2 muertos y heridos

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Martes, 22 Marzo 2016 00:00 Escrito por Blanca Moreta Visto: 862

Dos muertos y siete heridos es el saldo del vuelco de un autobús ocurrida ayer lunes por la mañana en la vía Pucará sector El Muro parroquia Cangahua de Cayambe.



El ómnibus marca Hino, color plomo con rojo de placa PZZ-258 perteneciente a la Cooperativa Pukaturis disco número 5, que estaba conducido por Geovan Lurduy de nacionalidad colombiana circulaba por estos caminos que no están en buenas condiciones. Por razones desconocidas a las 08:40, el conductor perdió el control del automotor y se volcó en la vía.

Tras la coordinación que el ECU911 de Quito, realizó con los organismos de socorro hasta el lugar llegaron miembros de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y Ministerio de Salud.

Las dos víctimas mortales del siniestro son mujeres y al menos 7 personas fueron hospitalizadas en la casa de Salud a consecuencia de las heridas. Las fallecidas responden a los nombres de Nelva Pascuasa Morales de 26 años y Norma Toapanta Ushiña de 23 años.

Los heridos son: Michael Ushiña, de 6 años; Nadia Guaras, de 3 años; Patricio Tutillo, de 20 años; Luis Tutillo, de 45 años; Margarita Quilumbaquí, de 45 años; Mario Tipanluisa, de 25 años y Alberto Guaras, de 54 años

COMENTARIOS

A través de Facebok se vertieron varios comentarios en torno a este accidente.

Patricia Chimarro dijo “Que lamentable este accidente y ojala las autoridades después de esto reflexione mucho que trato estamos dando a los compañeros de las comunidades que por el mismo hecho que los caminos son malos las unidades deben ser de calidad ya que somos seres humanos no somos bultos de cebollas ni animales que bajan a la feria”.

Edwinsitoss Rocha, comentó “El hecho de que las carreteras estén en mal estado no quiere decir que se necesita vehículos nuevos, en muchos de los casos son causas adversas hay que saber analizar las cosas antes de hablar”.

Raúl Quishpe, comentó “extiendo un sentido pésame a los familiares de los fallecidos todos tenemos derecho al trabajo con unidades buenas y choferes preparados lamentamos este accidente ojala las autoridades se den cuenta que equivocaron en dar el permiso de operación”.

Mauricio Navas “todo viene con la experiencia y se ve muchachos conduciendo carros pesados ojo a eso los famosos cursos en las escuelas de conducción para cambiar la licencia de tipo C o C a tipo E con clases mas teóricas que practicas”

Luis Tutillo “Mi sentido pésame alos familiares de las personas fallecidas”.