Volcamientos dejan heridos y daños materiales

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Martes, 22 Marzo 2016 00:00 Escrito por Blanca Moreta Visto: 923

Yo viajaba parado en el cajón del camión, cuando de pronto el vehículo se volcó”, menciona José Farinango, quien tenía las manos lastimadas, huellas tras caer del camión en el que viajaba que ayer a las 09:08 se accidentó en la avenida 17 de Julio, en el puente.

El ECU911, luego de conocer la alerta sobre el accidente de tránsito, de inmediato coordinó acciones y se despacharon a miembros del Cuerpo de Bomberos, agentes civiles de tránsito y del Ministerio de Salud Pública.

El camión de placa TCK-905, circulaba hacia la parte norte de la ciudad por la avenida 17 de Julio. Al llegar al puente que está ubicado en el ingreso a la Piedra Chapetona, por razones que se desconocen perdió el control y se volcó. En este auto viajaban 10 personas en el cajón y 3 incluido el conductor en la cabina.

José Farinango, mencionó que junto con otros compañeros se dirigía hacia la parroquia de El Priorato a realizar unos trabajos por lo que al momento del vuelco se golpearon con las herramientas entre las que estaban picos y palas. Este hombre comentó que aunque suene trillado fue un accidente con felicidad ya que la mayoría de obreros resultaron con golpes leves. También recordó que años atrás formó parte de los obreros que hicieron trabajos de mantenimiento de las bases del puente donde se accidentó.

ATENCIÓN MÉDICA

En el lugar del accidente los miembros del Ministerio de Salud Pública atendieron a los heridos que tenían golpes y raspones.

Uniformados de la ACT confirmaron que Se trató del volcamiento de un camión, que dejó 7 personas heridas, El despliegue de miembros de Ministerio de Salud Pública y Cuerpo de Bomberos permitió la atención en el lugar del hecho de 2 personas quienes no presentaban golpes ni lesionadas de consideración; además del traslado de 5 afectados hasta diferentes casas de salud de Ibarra. El diagnóstico de los pacien tes fue de policontusiones y trauma craneoencefálico leve respectivamente. También dieron a conocer que el conductor del automotor no se encontraba en el lugar. El vehículo fue ingresado a los patios de la ACT, mientras se realizan las investigaciones y trámites legales.

La circulación vehicular no se interrumpió debido a este suceso vial, por las labores de contraflujo que realizó el personal de ACT, mientras miembros de la Casaca Roja realizaron la respectiva limpieza de calzada a fin de evitar nuevos accidentes en el sector.

OTRO VOLCAMIENTO

Pasadas las 13:00 de ayer en la avenida Cristóbal de Troya y Mariano Acosta, en las inmediaciones del redondel de La Madre, por razones desconocidas un automóvil se volcó.

Tras la coordinación del ECU911, miembros del Cuerpo de Bomberos, agentes civiles y personal del Ministerio de Salud se hicieron presentes. El accidente no ocasionó heridos, pero si el susto del conductor y daños en su vehículo.

RECOMENDACIÓN

El Centro Zonal ECU 911 de Ibarra invita a los ciudadanos a conducir con mayor precaución y reducir la velocidad por debajo del límite permitido, las distracciones y la impericia al volante pueden ser factores que pueden ocasionar accidentes de tránsito con lamentables consecuencias.