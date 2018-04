Falleció aplastado por su motocicleta

Sin marcos

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Miércoles, 16 Marzo 2016 00:00 Escrito por Blanca Moreta Visto: 1825

CAYAMBE. Segundo Amador Proaño, falleció ayer en la mañana luego que la motocicleta que conducía perdió pista y se volcó.

Ayer a las 08:30, Proaño circulaba a bordo de la motocicleta color azul, sin placas por un camino de segundo orden en la comunidad de Cuniburu de la parroquia de Cangahua del cantón Cayambe.

Por razones que se desconocen perdió el control del pequeño automotor y se volcó. Esta brusca acción provocó que el conducto caiga y muera.

Vecinos del lugar que fueron testigos de este hecho de inmediato comunicaron al ECU 911, institución que coordinó con los miembros del Servicio de Investigaciones de Accidentes de Tránsito del Distrito Cayambe. En el lugar los agentes tomaron las evidencias que les ayude a descifrar a que se debió el accidente. Una vez concluido este trabajo realizaron el levantamiento del cadáver de Segundo Amador Proaño, quien no tenía la licencia para conducir la motocicleta.

El cuerpo sin vida fue ingresado a la morgue del hospital Raúl Maldonado Mejía de Cayambe para que se cumpla con la práctica de la autopsia. Mientras que el automotor que fue retenido fue ingresado a los patios de la subjefatura de tránsito de Cayambe.

