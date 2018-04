Mujer cortó los testículos a marido

Sin marcos

Un ciudadano rumano fue hospitalizado esta semana después de que presuntamente su esposa le cortara los genitales al no recibir de él flores por el Día Internacional de la Mujer. Ésa es, al menos, la versión que él ha dado, ya que la mujer ha asegurado que ocurrió de forma accidental.



“Por lo que entiendo, la mu jer se enfadó con él porque no le regaló flores y luego lo cortó los genitales con un cuchillo”, ha resumido el alcalde de la ciudad.

En cambio, la presunta agresora da otra versión: dice que fue un accidente después de que discutieran por lo poco que él colaboraba en las tareas domésticas.

HERIDAS DE ARMA

Ionel Popa, de 40 años, entró directamente al quirófano del Hospital de Vaslui para que se le practicara una cirugía de emergencias. Fuentes médicas, citadas por The Telegraph, han relatado a medios locales que el hombre tenía “heridas de arma blanca en la región escrotal”. “Les dijo a mis compañeros que su mujer estaba molesta porque no le había llevado flores por el Día de la Mujer”, ha añadido esta fuente. El alcalde de la localidad de Dragomireşti, Aurel Turcu, se ha hecho eco de este suceso: “Por lo que entiendo, la mujer se enfadó con él porque no le regaló flores y luego lo cortó los genitales con un cuchillo”.

Sin embargo, la mujer de la víctima, Marinela Benea, ha dado una versión diferente en otro medio local.

Ella asegura que que el argumento de las flores es inventado y que, en realidad, habían discutido por lo poco que él colaboraba en las tareas del hogar.

Y añade que el daño en los testículos fue accidental. La Policía está investigando el incidente.

OTRO CASO EN 2015

Una noche de copas le cambió la vida del actor ruso Dmitry Nikolaev.

El artista fue castrado por una banda de traficantes de órganos. Él se encontró con “una atractiva mujer rubia” en un bar de Moscú, donde disfrutaron de una copa y luego fueron hasta un sauna. Tras un par de besos, Nikolaev se desmayó. Al día siguiente, el hombre despertó con un dolor muy agudo en la zona genital y cubierto de sangre.