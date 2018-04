Roban dos CPU en una escuela

Sin marcos

En un ambiente de preocupación se encontraban los docentes y autoridades de la escuela Ana Luisa Leoro cuando se enteraron que dos CPU, dos monitores y un plasma fueron robados.



Este hecho ocurrió la madrugada de ayer, según informó personal de la Policía Judicial.

En el registro de los uniformados consta que al parecer las personas ingresaron por la parte de atrás de la institución rompiendo los alambres de seguridad.

Luego de lograr ingresar a la escuela se dirigieron hasta las oficinas del Departamento de Consejería Estudiantil, DECE, forzando la puerta, en el cual se encontraban los dos CPU.

Personal de la Unidad Judicial manifestaron que los presuntos culpables del hecho se sustrajeron la memoria y tarjeta madre, dejando en el departamento la carcasa del CPU.

Mientras que el plasma, ubicado en la oficina del segundo piso fue extraído de la pared en la que estaba colocado.

DETALLES

En horas de la mañana la rectora y la inspectora de la institución se dirigieron a realizar la denuncia, que minutos después no quisieron dar declaraciones a la prensa.

Asimismo ocurrió el pasado martes en el sector de La Florida. En el cual se produjo un hecho que consternó a los moradores del lugar.

La víctima en esta ocasión fue el Inicial Alejandro Pasquel Monge que sufrió el robo de dos objetos de valor a plena luz del día.

A pesar del oportuno actuar de los uniformados no se logró encontrar a los culpables.

Miembros de la PJ, Criminalística y GOE llegaron al lugar para encontrar a los culpables pero un grupo de personas no les permitió realizar su labor.

HECHO

Debido al ambiente de malestar que ocurría con las personas se procedió a dejar el sitio y comenzar con las respectivas investigaciones.

El centro educativo que se encuentra ubicado en el sector de la Florida, en la calle Buganvillas, no se imaginó que los ‘amigos de lo ajeno’ harían de las suyas, el pasado martes en horas de la tarde.

Maryuri Benalcázar está encargada del aseo de la institución. Ella nunca imaginó que en un día tan especial, como lo es el Día de la mujer (8 de marzo), le haya podido ocurrir una desgracia como la que vivió.

Rocío Toapanta, coordinadora del centro infantil, dijo: “El robo fue a las 15:00. Unos desconocidos han entrado y se sustraen un CPU y un parlante”, el segundo robo que sufre el centro.