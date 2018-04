Miembros del GOE recibieron homenaje

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Viernes, 11 Marzo 2016 15:47 Escrito por Jorge Benitez Visto: 559

IBARRA. “El hombre muere, pero su legado de respeto y valentía y amistad perdurará por siempre. En homenaje a nuestros hermanos Myr. René Michele Morales, Sgos. José Luis Betancourth y cbos. José Luis Rodríguez del GOE”, esa leyenda quedó plasmada en una placa que fue ayer develada en el patio principal del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), en Ibarra.

Esa unidad especializada de la Policía Nacional celebró 24 años de creación y en Imbabura el acto fue conmovedor. Con lágrimas en los ojos familiares de los uniformados fallecidos participaron del reconocimiento que hizo el jefe de la sub zona Fernando Basantes. En su intervención dijo que los amigos y compañeros que ya no están en las filas han dejado un legado en la institución. “Hacemos un homenaje póstumo a estos héroes, hombres de la paz, a los guerreros que se adelantaron pero que sabemos que están presentes. Tuve el gusto de conocerle y de trabajar con Michele en Esmeraldas. Quiero recordarle con un muchacho profesional, atento, jovial y preparado”, dijo el oficial. ANTECEDENTES El imbabureño René Michele Morales murió el pasado mes de enero del 2015 en Esmeraldas. El oficial realizaba un operativo contra tres servidores policiales que se trasladaban en una camioneta del subcircuito Palestina 02 de placa PEA-2675 con unos paquetes presumiblemente droga. Éstos abrieron fuego contra los miembros del GOE, quitándole la vida al capitán. Ayer después del acto los familiares del oficial reconocieron el homenaje. Con la voz entre cortada René Morales, padre del uniformado abatido dijo que es justo este homenaje a un oficial recto y que dejó todo por su institución. “Quisieran que lo recuerden como un gran amigo, hombre de honor y como una persona alegre. Michele siempre quiso la Policía y respeté esa decisión”, dijo. DOS HOMENAJES Pero no solo Michele fue reconocido, también sus compañeros del Grupo. Se trata del sargento José Luis Betancourth y del cabo José Luis Rodríguez.

El primero falleció producto de una enfermedad. Su esposa, Cecilia Sabando, quien también es policía lo recordó como un profesional, amigo y esposo de respeto y lealtad. Al evento también acudió Luciana Villa, esposa del cabo José Luis Rodríguez, quien murió hace cuatro años en un accidente de tránsito. A ella le sorprendió esta convocatoria. “Con admiración recibo este homenaje. Muy agradecida por este reconocimiento”, manifestó. Con un brindis se selló el aniversario del GOE.