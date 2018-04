Robaron y se escaparon

Sin marcos

IBARRA Ayer en el sector de La Florida se produjo un hecho que consternó a los moradores del lugar. La víctima en esta ocasión fue el Inicial Alejandro Pasquel Monge que sufrió el robo de dos objetos de valor a plena luz del día. A pesar del oportuno actuar de los uniformados no se logró encontrar a los culpables. Miembros de la PJ, Criminalística y GOE llegaron al lugar para encontrar a los culpables pero un grupo de personas no les permitió realizar su labor. Debido al ambiente de malestar que ocurría con las personas se procedió a dejar el sitio y comenzar con las respectivas investigaciones.

LOS HECHOS El centro educativo que se encuentra ubicado en el sector de la Florida, en la calle Buganvillas, no se imaginó que los ‘amigos de lo ajeno’ harían de las suyas, ayer en horas de la tarde. Maryuri Benalcázar está encargada del aseo de la institución. Ella nunca imaginó que en un día tan especial, como lo es el Día de la mujer, le haya podido ocurrir una desgracia como la que vivió. “La chica que estaba encargada del aseo se fue ahora estoy yo. Como vivo cerca me fui a la hora del almuerzo y a mi regreso vi que la gente y la policía estaba aglomerada por lo que al ingresar me percaté que la puerta estaba forzada y avisé a la Policía”. MÁS DETALLES Rocío Toapanta, coordinadora del centro infantil, dijo: “El robo fue a las 15:00. Unos desconocidos han entrado y se sustraen un CPU y un parlante”. Este es el segundo robo que ha sufrido la institución. Hace cuatro años la delincuencia los visitó y se llevó objetos de valor que no pudieron recuperar. “El barrio siempre ha estado pendiente por los padres de familia. Esperamos que las cosas se aclaren y evitar que estos hechos se sigan dando”, finalizó Rocío Toapanta. El capitán Darwin Arévalo acudió al sitio y explicó que un patrullero de la policía estaba en su recorrido preventivo por las calles cuando los uniformados alcanzaron a observar a un hombre afrodescendiente que se encontraba cargando un CPU, el mismo que fue botado por sujeto identificado y procedió a huir del sitio. Inmediatamente se realizó un operativo hasta un domicilio en donde se observó que entró el sujeto y se quiso empezar con el procedimiento. Las personas del lugar lo impidieron y al no encontrar pruebas los miembros de la Policía tuvieron que abandonar el sitio para seguir con las investigaciones.