Más clausuras de cabarets ilegales

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Martes, 08 Marzo 2016 10:02 Escrito por : Visto: 908

IBARRA. El quinto night club clandestino clausuró la Policía en lo que va del año en operativos realizados en Cayambe y Tabacundo.



La falta de permisos de funcionamiento es el principal motivo para el cierre de los clubes nocturnos que no pueden funcionar en medio de la ilegalidad.

Desde la subzona Pichincha del Distrito Cayambe, la Policía informó sobre el cierre de un night Club ubicado en el Pasaje Ramón y Chimborazo, en Cayambe, el fin de semana.

Habitantes de la comunidad denunciaron sobre el funcionamiento ilegal del lugar de diversión, así como el decomiso de cerveza y otros objetos que se encontraban en el sitio. .

Anteriormente, el jefe del Distrito Cayambe Tabacundo, informó de otros cuatro clubes nocturnos fueron clausurados por funcionar de forma clandestina. “No tenían los permisos respectivos y las condiciones de la infraestructura no eran las adecuadas”, explicó el oficial.

Zapata dijo que los operativos continuarán ya que el fin es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sin permisos y en condiciones insalubres hace un par de semanas empezó a funcionar un cabaret en las instalaciones de una planta florícola ubicada en Tabacundo, que cerró su producción al declararse en quiebra.

Los miembros de la policía de la zona 2, subzona Pichincha, Distrito Cayambe , Circuito Tabacundo, luego de recibir información reservada sobre el funcionamiento de un club de diversión nocturna de forma ilegal iniciaron las investigaciones.

Una vez comprobada la denuncia, agentes policiales, representantes de la Fiscalía y la Comisaría Nacional portando una boleta de allanamiento ingresaron al lugar.

Donde funcionó el comedor, cuando la florícola estaba en producción fue adecuada la discoteca donde había mesas, sillas y una pista de baile; una barra donde preparaban bebidas para lo cual utilizaban el trago denominado puro”; también detectaron cuatro dormitorios de forma precaria que al parecer era utilizado por las mujeres que ofrecían servicios sexuales. En el local se encontraron 17 jabas de cerveza, un arma de fuego tipo cartuchera, botellas de licor, una motocicleta que no tenía documentos. Estos bienes fueron recogidos por personal de la Policía Judicial, que fueron ingresadas a las bodegas de la institución policial como evidencias. En este mismo lugar también fueron localizados tres vehículos con sus conductores quienes estaban en estado de embriaguez. El administrador y ocho mujeres lograron huir minutos antes que lleguen los agentes y las autoridades quienes se demoraron en ingresar debido a la dificultad para llegar. Este procedimiento se ejecutó por las unidades operativas de la Policía de Cayambe y Pedro Moncayo.