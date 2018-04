Murió calcinado en incendio de su casa

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Domingo, 06 Marzo 2016 00:00 Escrito por Blanca Moreta Visto: 697

Un hombre de 75 años murió la noche del viernes en un incendio originado en su casa ubicada en la comunidad el sector Cuchicorral Alto en Yambiro del cantón Otavalo.



Segundo Julio Sosa Guevara, quien vivía solo en su casa de construcción mixta; bloques, techo de madera, tumbado de plástico y teja, falleció totalmente calcinado. Al parecer las llamas le impidieron su intento por escapar ya que su cuerpo fue encontrado de cúbito dorsal en una de las habitaciones. El fuego se habría originado a consecuencia de un corto circuito en el sistema eléctrico, dijeron los moradores.

Elena Perugachi, vecina de esta localidad, quien ayudó apagar el incendio mencionó que los comuneros al detectar que la casa de Segundo Sosa se quemaba convocaron a los moradores a que ayuden ha apagar el fuego.

Cerca de 20 comuneros se reunieron para combatir el fuego. Baldes llenos de agua eran arrojados hacia el fuego que consumía las pertenencias que tenía este hombre, quien desde hace 4 años vivía solo.

A Elena se le quiebra la voz al mencionar que el cuerpo estaba prendido y que haya muerto totalmente calcinado y no tener quien le ayude. Dijo que era una persona mayorcita, tal vez por eso no pudo salir. Que, fue bueno, siempre saludaba a los vecinos.

Esta mujer se quejó de que los bomberos se demoraron en llegar. Aseguró que los comuneros fueron quienes apagaron el fuego.



COORDINACIÓN

El ECU 911, tras conocer la llamada de alerta sobre el incendio, coordinó las acciones necesarias y despacharon recursos hacia el lugar.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron cuando el fuego ya había sido controlado por los vecinos del lugar.

Realizaron el enfriamiento del lugar; en su informe detallaron que no se ha establecido la causa que originó el incendio en el que murió una persona.

La vivienda que tenía dos cuartos era de construcción mixta.

Aquí se destruyeron dos camas, ollas, platos, ropa, cobijas y zapatos.

CADÁVER A MORGUE Este incendio ocasionó la muerte de Segundo Julio Sosa, de 75 años.

En el lugar se hicieron presentes los agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) quienes en compañía del fiscal de turno realizaron el levantamiento del cadáver, que fue trasladado a la morgue del hospital San Luis de Otavalo.

Hilda Magdalena Sosa, quien estuvo presente en la casa que se quemó, dijo que su padre desde hace 4 años vivía solo. Ayer en la mañana se realizó la autopsia al cadáver de Segundo Julio Sosa Guevara de 75 años, quien murió calcinado en el incendio de su casa.