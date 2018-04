Familia de Gaby León pide justicia

Sin marcos

IBARRA Hoy, después de casi tres años del asesinato de Gabriela Germania León Gudiño, sus padres siguen esperando justicia.

PLANTÓN Y EUCARISTÍA

Gaby, como la llamaban con cariño sus conocidos, estaría celebrando hoy su cumpleaños número veinte y ocho. Ella murió cuatro días antes de su cumpleaños, fue asesinada.

Sus amigos y familiares, la recordarán en esta fecha especial con una eucaristía que se celebrará en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced a las 16:00.

El evento religioso pondrá fin a una jornada de protesta. Un plantón se realizará a partir de las 10:30 frente a la Fiscalía Provincial de Imbabura (junto al Teatro Gran Colombia) para pedir más celeridad en las investigaciones.

Marcelo León, padre de la víctima, considera que en el caso de su hija no se está poniendo interés y según él, las investigaciones se han quedado paradas.

Marcelo Cuaspud, quien tenía 22 años de edad cuando se cometió el crimen, fue condenado a 25 años de prisión como el culpable del asesinato. Sin embargo, el padre de Gabriela exige que se sigan buscando a los cómplices de Cuaspud.

“Han transcurrido ya tres años y para mi familia queda indignación. El tiempo ha pasado y las autoridades a cargo del caso, que sigue abierto, no se preocupan y son investigaciones lentas”, expresó el padre quien dice seguir luchando para que el caso este claro.

Marcelo León dice que aún hay tres implicados en el caso que están libres.

La universitaria fue encontrada sin vida el 28 de febrero de 2013, su cuerpo estaba dentro de un costal azul en un terreno muy cerca de su vivienda.

“Estos tres años han sido una pesadilla porque el caso está casi impune. Nuestra familia no está conforme, no nos vamos a cruzar los brazos”, aseguró.

LA FISCALÍA

El padre de la fallecida culpa directamente al Fiscal del caso de no haber hecho su trabajo en las investigaciones del asesinato de su hija.

Andrés Jaramillo, Fiscal Provincial, explicó que cuando se conoció del crimen de Gabriela León se inició un proceso investigativo en el que se determinó la materialidad de la infracción y la responsabilidad del ciudadano que hoy está cumpliendo la sentencia.

“Dentro del desarrollo de la investigación, y a decir de los familiares de la fallecida, se indicó que hay otros involucrados. Cómo es obligación de la Fiscalía se receptó otra denuncia en función de otras personas aparentemente involucradas en este hecho, y que en la investigación inicial no se lo pudo establecer de forma contundente”, explicó.

El Fiscal que siguió el caso, no encontró indicios suficientes para vincular a más personas en el hecho.

Sin embargo la Fiscalía inició otro proceso investigativo en el mismo hecho pero en función de otros ‘posibles sospechosos’.

Esta investigación se encuentra en trámite, aclaró Jaramillo.

A su vez, la autoridad fiscal indicó que, dentro del proceso que ejecuta la Fiscalía tiene un lapso de un año para investigar en caso de delitos sancionados con penas de hasta cinco años. En delitos que superan la pena de cinco años, se tienen dos años para investigar.

“Sin embargo, eso no nos limita. Nosotros seguimos investigando si es que el caso lo amerita”. Jaramillo aseguró que los procesos en Fiscalía se cumplen a tiempo.