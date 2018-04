Los celulares son ‘objetos calientes’

Sin marcos

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Sábado, 27 Febrero 2016 00:00 Escrito por Israel Ramirez Visto: 696

IBARRA. Los delitos que más se comenten en la Provincia de Los Lagos son el robo a domicilios y a personas, los artículos que más sustraen son televisores y celulares, a estos se los conoce como “objetos calientes”.

En el 2015, la Policía Nacional receptó denuncias de 351 personas, un alto porcentaje era de la sustracción de celulares, pero no todos avisan a las autoridades sobre lo sucedido y prefieren callarse y continuar sus vidas.

En los más de 190 operativos que realizó la Policía el 2015 se encontró una media de 25 teléfonos en cada proceso, es decir aproximadamente cinco mil celulares fueron hallados en el mercado informal.

El objetivo de la Policía Nacional es reducir la oportunidad de los delincuentes y para esto se necesita la colaboración de los ciudadanos, “Es necesario y justo que las víctimas de robos denuncien en la Policía Judicial, PJ, o en la fiscalía indicando todos los detalles del suceso”, dijo Richard Martínez, jefe provincial de la PJ.

Rosita Guevara, ciudadana ibarreña, salía de su trabajo y se dirigía a comer en su hogar, cuando sacó el teléfono para llamar y avisar que ya iba, un joven de unos 16 años le arranchó el móvil y corrió. “No puse la denuncia por no tener problemas con nadie”.

Quienes sustraen estos medios de comunicación los venden en el mercado informal y el precio en algunas ocasiones no pasa de 20 a 40 dólares. El lugar en el que más se encuentra es el Mercado Amazonas.

Martínez manifestó que cuando alguien compra las cosas robadas permite que la delincuencia tome fuerza y que mucha gente compre estos artículos para ahorrarse el dinero de un aparato nuevo y con esto contribuyen a que los delincuentes lo sigan haciendo por ser rentable.

La recomendación es que cuando se esté en la vía pública se utilice el teléfono solo si es necesario, para no dar oportunidad a que se lleven lo que es un “objeto caliente”.