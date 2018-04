Un hombre murió arrollado en Otavalo

Sin marcos

Publicado el Viernes, 19 Febrero 2016

OTAVALO. José Miguel Cando Morales, de 81 años, perdió la vida, tras haber sido arrollado por un vehículo desconocido. El percance sucedió el jueves 18 de febrero de 2016 en Otavalo en la Panamericana Norte, en el ingreso a la parroquia Eugenio Espejo.



El accidente de tránsito se registró alrededor de las 06:30, cuando el ciudadano intentaba cruzar la carretera. La alerta del acontecimiento ingreso a la central de emergencias ECU – 911 y personal de salud fue enviado, pero solo constataron el deceso del hombre de la tercera edad. El cuerpo del infortunado estaba destrozado.

Por la fuerza del impacto y arrollamiento, los órganos del ciudadano quedaron esparcidos en la calzada. Moradores del sector se aglomeraron para observar la desgarradora imagen.

Personal policial del Distrito Valle del Amanecer arribó para colaborar con los uniformados del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, SIAT, quienes se encargaron de realizar las pericias que determinaron el incidente y levantaron el cuerpo sin vida del anciano, que posteriormente fue ingresado a la morgue del hospital San Luis de Otavalo, para que, a través de la autopsia de rigor se conozcan los detalles y causas de su deceso

Información preliminar indica que, al parecer, el ciudadano cruzaba el tramo no por un sitio no autorizado, siendo embestido por un automotor.

Un ciudadano que transitaba por el sector y que observó el cuerpo ya inerte del ciudadano de 81 años de edad tirado en la carretera, mencionó que fue una escena escalofriante, debido a las condiciones en las que quedó el cuerpo después de ser atropellado por un vehículo.

También dijo que el atropello del ciudadano ocurrió a menos de 150 metros de un semáforo y de un puente peatonal y que este tipo de accidentes lamentables se pueden evitar si todos los ciudadanos nos acostumbramos a utilizar los pasos peatonales y a cruzar las calles, avenidas y carreteras por donde haya semáforos.

Según fuente policial, en los últimos tres meses, se han registrado cinco muertos a consecuencias de atropellos únicamente en el cantón Otavalo.

Los pobladores de este sector otavaleño mencionaron que los conductores no respetan el límite de velocidad permitido por la ley (90 km/h). También se quejan por la falta de iluminación que existe en el lugar.