Decomisan armas y municiones

Publicado el Viernes, 19 Febrero 2016

TULCÁN. El Centro de Control de Armas Carchi e Imbabura dio a conocer sobre el decomiso e incautación de armas y municiones, realizadas en febrero a personas naturales e instituciones públicas por incumplimiento de normas y caducidad de permisos.



Edmundo Mora, jefe del Centro de Control de Armas, indicó que en este mes se hicieron una serie de inspecciones técnicas en ambas provincias detectando la caducidad de permisos.

ARMAS SIN PERMISOS

Por estos incumplimientos se procedió al decomiso de 10 armas de fuego tipo carabinas y 50 aerosoles tipo gas pimienta que no cuentan con aval del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es decir, no fueron importados legalmente por un proveedor calificado. Mora señaló que este producto cuando va a ser usado, no debe superar el 1.3% de concentración de la sustancia química irritante, pues si pasa esta cifra se presume que el uso del gas es para animales de fauna silvestre como leones o lagartos.

De la misma manera, luego de los procesos judiciales efectuados por la Policía Judicial del Carchi e Imbabura se entregó al Centro de Control de Armas, 20 armas de fuego; de estas, 13 revólveres, 4 carabinas, 2 cartucheras y 1 escopeta. Además 176 municiones de diferentes calibres. A esto se suma una incautación de un arma no letal realizada por el Grupo Yaguachi.

La incautación, explicó, se hace porque estas armas pese a ser no letales están bajo vigilancia del Centro de Control de Armas. Se trata de una carabina no letal con once cajas de municiones de aire; es decir 2750 unidades. El riesgo de estas armas, que se usan para actividades deportivas y cacería es que un disparo a velocidad de 300 pies por segundo sí causa daño.