Un soldado fue asesinado en San Gabriel

Sin marcos

/ 5 Ratio:/ 5

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Lunes, 15 Febrero 2016 00:00 Escrito por Blanca Moreta Visto: 6147

SAN GABRIEL. Una presunta riña por un asalto habría sido el motivo de la muerte de Edison Gabriel Figueroa Merino de 21 años ,quien fue encontrado sin vida fuera de la Terminal Terrestre de San Gabriel, cantón Montufar, ayer en la madrugada.



La gresca que ocurría a poca distancia de la visera, llamó la atención a los transeúntes que pasaban por el lugar. De inmediato comunicaron a los organismos de socorro y en cuestión de minutos estuvieron presentes miembros de la Policía Nacional y de Salud, quienes le brindaron atención médica urgente, pero ya no había nada que hacer, no tenía signos vitales, estaba muerto. Los agentes procedieron a retirar a unos libadores que estaban en el lugar, luego divisaron a una persona tirada en el piso con varias heridas en el cuerpo.

Los organismos de salud, quienes en un intento de salvarle la vida, le brindaron los primeros auxilios, pero ya no había nada que hacer, estaba muerto.

Ante este hecho se solicitó apoyo a los miembros de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), para que procedan a realizar el levantamiento de información que les aporte a la investigación.

Este hecho que llamó la atención convocó a los transeúntes curiosos quienes se colocaron detrás de la cinta color amarillo que los agentes colocaron a mirar el trabajo y también tratar de reconocer a la víctima. El murmullo de algunos de ellos era que lo habían intentado asaltar, pero al oponerse fue golpeado en la cabeza con un objeto fuerte que al final le ocasionó la muerte. Dos personas más habrían sufrido heridas, pero se desconoce su situación y paradero.

La víctima presentó una grave herida en la cabeza, además de escoriaciones y hematomas a la altura del párpado derecho y a la altura del abdomen.

En la escena también estuvo presente la Fiscal de turno quien tras coordinar acciones con los agentes de la Policía lograron establecer a los presuntos responsables del hecho. Se realizó un allanamiento y se detuvo a una persona. El cuerpo sin vida fue trasladado a la morgue del hospital de San Gabriel donde sus familiares realizaron los trámites legales.

ERA UN SOLDADO

Trascendió que entre los documentos del occiso se encontró un carné de las Fuerzas Armadas donde se señala que Edison Gabriel Figueroa Moreno de 21 años que fue golpeado hasta morir, era un miembro activo de la institución militar, con el grado de soldado.