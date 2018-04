Mujer asesinada en Cayambe

Sin marcos

CAYAMBE. Los moradores de un barrio central de Cayambe aún no salen del asombro; el cadáver de una mujer fue encontrado la tarde del pasado jueves en un terreno ubicado en las calles 9 de Octubre y Restauración.



Al cuerpo sin vida de la mujer que presentaba golpes en la cabeza, estaba con todas sus prendas de vestir, la envolvieron en una cobija, luego la colocaron en dos sacos de yute y luego la arrojaron al terreno que no tiene cerramiento.

Los vecinos del lugar no lograron identificar a la mujer joven ya que al parecer no era del lugar. Las prendas que llevaba puesta el día que fue encontrada eran: un pantalón tipo deportivo color negro, una blusa tipo bividí con capucha color negro, en el centro de esta prenda tiene la palabra LOVE en color rojo, una gorra color tomate, medias color blanco con turquesa. En una de las manos tiene seis pulseras de colores.

La edad aproximada de la mujer es de unos 25 a 30 años de edad.



SIN IDENTIDAD

La mujer no ha sido identificada ya que entre sus pertenencias no se encontró algùn documento que permita conocer su identidad.

El coronel Ángel Zapata, jefe del distrito Cayambe-Tabacundo, formuló un llamado a los ciudadanos que tengan algún familiar desaparecido acudir a la morgue el Departamento de Medicina Legal en Quito para identificar este cadáver.

HALLAZGO

Según testigos, una vecina del lugar encontró el bulto cuando salió a botar basura. Le llamó la atención un bulto que estaba arrimado al cerramiento de ladrillo. Intentó alzar el paquete, pero el peso le impidió. Por ello pidió la ayuda de un obrero que estaba laborando en una construcción. Cuando entre los dos intentaron levantar el bulto, por uno de los costados asomó una mano. Era un cadáver.

De inmediato comunicaron a las autoridades, quienes se hicieron presentes.

Los agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), después de tomar todas las evidencias que logren establecer la muerte, realizaron el levantamiento del cadáver.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a Departamento de Medicina Legal en Quito, donde permanece hasta que algún familiar se acerque a reconocerlo y se pueda continuar con los trámites legales y judiciales. La Fiscalía y la Policía investigan el caso.