Dos niños heridos en un choque

Publicado el Martes, 09 Febrero 2016

Dos niños que viajaban en un automóvil que ayer pasado el mediodía se accidentó en la intersección de las calles Manuel de la Chica Narváez y Eusebio Borrero, resultaron heridos.



A las 12:33 el ECU 911, recibió la alerta sobre el accidente de tránsito que ocurría en la intersección de las calles antes mencionadas. En las inmediaciones de las oficinas de Emelnorte.

De inmediato se coordinaron acciones y se despacharon recursos entre los que estaban del Ministerio de Salud y agentes civiles de tránsito, también estuvieron colaborando agentes de la Policía Nacional.

Según los agentes civiles de tránsito el tipo de accidente, fue un choque lateral angular en el que estuvieron involucrados un vehículo tipo Trooper que circulaba por la calle Manuel de la Chica Narváez y el automóvil Toyota color negro que circulaba por la calle Eusebio Borrero.

Por causas que se desconocen, los automotores se chocaron, provocando el estrellamiento del auto tipo Trooper que se impactó contra la pared del edificio de EMELNORTE.

Dos niños de sexo femenino y masculino que viajaban en el Trooper luego del impacto resultaron heridos. Los pequeños fueron atendidos por miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes luego de estabilizarlos los condujeron a una clínica particular que está ubicada a una cuadra del lugar donde sucedió el percance.

Los dos vehículos que resultaron con daños materiales fueron retenidos mientras se ventilan los trámites judiciales. Así mismo uno de los conductores fue detenido.

IMPERICIA

La mayoría de accidentes de tránsito en Ecuador son producto de la impericia e imprudencia del conductor. El director de Covial, Víctor Jiménez, explica que éste es un problema cultural, que en cierta medida, se lo soluciona con educación. El 97% de los accidentes de tránsito son por impericia y exceso de velocidad.

Los conductores en su mayoría reciben multas por no usar cinturón de seguridad, conducir en estado de embriaguez, circular con la licencia caducada, exceso de velocidad, no ir por el carril derecho y parquearse en sitios prohibidos.

Se dice que el 97% de los accidentes de tránsito se dan por faltas humanas, impericia, imprudencia, exceso de velocidad; el 3%, se debe a fallas mecánicas y el o% al mal estado de las vías. El no uso del cinturón de seguridad, hablar por teléfono celular mientras se conduce, pasarse la luz roja del semáforo, exceso de velocidad, constituyen las principales contravenciones de tránsito. Es importante que los conductores de transporte público y privado tomen conciencia y sean responsables al frente del volante.