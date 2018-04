Imprudencia causó choque en Yacucalle

Sin marcos

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Domingo, 07 Febrero 2016 22:09 Escrito por Graciela Morejón Visto: 1218

IBARRA. Dos automotores impactaron en la intersección de las calles Juana Atabalipa y Tobías Mena. Al parecer, la imprudencia de uno de los conductores, que además estaba en estado de embriaguez, ocasionó el incidente.

El suceso se registró alrededor de las 08:00 del domingo 7 de febrero de 2016. El fuerte estruendo hizo que moradores y personas que transitaban por el sector se alarmen.

El alerta de la emergencia ingresó a la sala de operaciones del ECU – 911 y personal de la Agencia Civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad, MEP, acudió para verificar el incidente.

Miembros de socorro también llegaron al lugar, pero certificaron que luego del choque no hubo personas presentado heridas o golpes graves. Se trataba de un vehículo tipo jeep marca Chevrolet, color blanco, que circulaba por la calle Tobías Mena que al llegar a la intersección con el tramo Juana Atabalipa, un auto marca Nissan, color negro salió, aparentemente sin percatarse y se produjo el accidente. El efectivo civil de Tránsito Hamilton Puérrez determinó la tipología del percance como un choque lateral perpendicular.

El uniformado dialogó con los conductores, sin embargo las partes no llegaron a un acuerdo y los automotores fueron trasladados e ingresados en el centro de retención vehicular de la ACT.

Uno de los conductores implicados marcó 1.55 gramos de alcohol por litro de sangre en su organismo al ser evaluado con el alcotector.

CONTROL

Franek Alencastro, jefe a cargo de los Agentes Civiles de Tránsito de Ibarra, aseguró que los uniformados mantienen la disposición de aprehender a personas que sean encontradas conduciendo en estado etílico.

Aunque en este caso, tal como reza en la ley, al existir un accidente de tránsito, prima el delito más grave que es el choque, y al no haber heridos ni fallecidos, el hombre que tenía aliento a licor, no fue detenido.

“Los controles siguen vigentes, nosotros no hemos descansado ni vamos a descansar en nuestra misión de evitar que se susciten tragedias por la irresponsabilidad de personas que manejan luego de consumir bebidas alcohólicas. Pedimos a la colectividad que delegue a un conductor elegido o se movilice en taxi para no ser sancionado y garantice su seguridad y la de todos”.