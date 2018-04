Abraham encontró un hogar

Sin marcos

A través de la coordinación del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se logró un cupo para que Abraham fuera uno más de los huéspedes del Centro Gerontológico Distrital que está ubicado en el cantón San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas.



Los ojos de este hombre de tamaño alto y contextura delgada, se le tornan vidriosos como si las lágrimas quisieran salir de sus ojos cuando empieza a relatar los pasajes de vida, que no fue nada fácil.

Abraham, no tiene familiares, su madre María Díaz, murió cuando él nació. Desde ese día su padre, quien era un militar se encargó de su crianza, pero ese abrigo paterno no duró mucho tiempo. Cuando Abraham cumplió 4 años su padre se fue, trasladado al cuartel en la ciudad de Loja, de donde nunca más volvió.

Para sobrevivir desde esa edad se dedicó a lustrar zapatos en el parque Pedro Moncayo de Ibarra; dice que la tarifa que cobraba era de 4 reales. Además vendía los diarios La Verdad y El Comercio. Muy orgulloso cuenta que tuvo la suerte de conocer a personalidades a quien brindó sus servicios. Entre ellos estaban Abelardo Morán, Bolívar Abedrabo, Fausto Yépez, Luis Andrade Galindo, entre otros.

Hace unas semanas atrás debido al quebranto en su salud ingresó al hospital San Vicente de Paúl, donde le diagnosticaron una enfermedad pulmonar. Gracias a los cuidados que recibió en el hospital, su salud se estabilizó. La preocupación de las autoridades del hospital era que no podían darle el alta debido a que Abraham no tenía vivienda. Por su edad y para una mejor recuperación requería de cuidados.

COORDINACIÓN

La coordinación Zonal 1 del MIES, realizó los trámites correspondientes para la ubicación de Abraham hasta el Centro Gerontológico de San Lorenzo, allí estará bajo cuidado de personal técnico especializado en atención a adultos mayores, el traslado se realizó en una de las ambulancias del MSP.

El MIES trabaja para asegurar los cuidados desde el nacimiento y durante todo el ciclo de vida de las personas, con énfasis en la población de atención prioritaria.

Así es como tiene cabida el sistema de cuidados, que es el conjunto de servicios de atención y protección integral a la población infantil hasta los 3 años de edad, personas con discapacidad y a la población adulta mayor.