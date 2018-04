Hostal clausurado y zapatos incautados

Sin marcos

Un operativo realizado el fin de semana en la Ciudad Blanca dejó como resultado la clausura de un hostal en el centro y 51 pares de zapatos deportivos incautados.

El control fue posible gracias a operaciones básicas de inteligencia realizadas por parte del personal de la DGI-Imbabura, quienes revisaron el interior de un hotel y de un hostal situados en el centro de la ciudad ya que había sospechas de que dentro se estaban realizando actividades ilícitas.

Personal de la Jefatura Provincial de Inteligencia en coordinación con la Intendencia de Policía y la Policía Judicial participaron en el caso “La Hueca I”.

MERCADERÍA

En el hotel los uniformados encontraron 51 pares de zapatos deportivos de diferentes marcas cuya procedencia no fue justificada por quien dijo ser el dueño de la mercadería.

Los zapatos estaban siendo comercializados a un valor individual de $ 40 dólares, dando un total de $ 2 040 dólares en mercadería. El propietario, de nacionalidad colombiana, no tenía facturas para demostrar la legalidad de los zapatos por lo que fueron llevados hasta las bodegas de la Policía para qué, en caso de existir documentación, el propietario pueda realizar el reclamo y recuperarlos.

INSALUBRIDAD

La clausura del hostal en cambio se debió a que no tenían los documentos en regla para su funcionamiento.

Además las autoridades de la Intendencia de Policía de Imbabura constataron insalubridad en la infraestructura dando incumplimiento a los requisitos necesarios para prestar el servicio de hospedaje.

En la revisión a las habitaciones los policías verificaron que algunos cuartos habían sido ocupados por ciudadanos para consumir sustancias sujetas a fiscalización y licor.

Cajas de fósforos, colillas de cigarrillos, botellas de licor vacías, condones en el piso, fueron algunos objetos hallados en los cuartos del hostal.

El operativo no dejó detenidos, sin embargo personal de la Intendencia dejó ciertas recomendaciones a los propietarios de estos espacios de hospedaje.



CONTROL MENSUAL

Durante el mes de enero, la Unidad Provincial de la Dirección General de Inteligencia en Imbabura, ejecutó otros trabajos en los que se incautaron celulares y tablets por no tener los documentos para justificar su procedencia.

Los operativos fueron en toda la provincia.