Contrabando en carreteras

Entre las 16:00 y 18:00 del miércoles pasado en un operativo de rutina en Tabacundo se retuvo bienes de dudosa procedencia, ninguna de las cosas que se retiró, de una unidad de transporte público, tenían factura o documentos que demuestren propiedad.

Ninguna de las personas que se trasladaban a la ciudad de Quito, en el bus, se hizo responsable por la mercadería que viajaba en una de las bodegas del medio de transporte, la Policía Nacional retuvo los productos y no hubo responsables del presunto contrabando.

DOCUMENTOS

Se presume que la mercadería, alcohol y cigarrillos, provenían de Colombia. Ningún tipo de documento se encontró en los productos, factura, guía, DAS, Declaración Aduanera Simplificada, por esta razón se sospecha es contrabando.

Hasta el cierre de esta edición no se presentó nadie como dueño de los productos retenidos, si se demuestra la legalidad y el pago de impuestos el propietario puede recibir los productos, si no tiene un documento de apoyo debe cancelar los impuestos para recibir la mercadería. Ángel Zapata, Coronel de Policía, indicó que los operativos en las carreteras y dentro de la jurisdicción del Distrito Cayambe se realizan rutinariamente con el fin de mantener y fortalecer la seguridad de los ciudadanos. Cuando se encuentra mercadería que no tiene los papeles en regla se procede a retener los productos hasta que los propietarios del presunto contrabando demuestren la documentación pertinente, si esta no existe se espera que los dueños paguen los impuestos que exige el país.

Por parte de la Policía Nacional se realiza un proceso de investigación para detectar quienes son los propietarios del producto que se transportaba a la capital ecuatoriana.

CONTRABANDO

249 paquetes de cigarrillos, cada uno contiene 10 cajetillas y en cada una 20 tabacos, de marcas Silver Elephant, Modern Cigarrets y RGD. 84 botellas entre mil mililitros y 750 mililitros, presumiblemente Whisky, por el color amarillento del líquido se retiró del bus.