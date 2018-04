Tráiler se viró junto a viviendas

Sin marcos

Los ciudadanos que habitan en el sector de Bellavista de San Antonio, especialmente quienes tienen su vivienda a un costado de la Panamericana, se llevaron un gran susto, la mañana de ayer.

Un tráiler que circulaba por la Panamericana en sentido sur - norte amenazó con irse sobre sus viviendas, sin embargo el accidente produjo alguna que otra hoja de eternit rota.

“Escuchamos un sonido fuerte, muy fuerte, era como si una casa se venía encima. Y claro, no estábamos del todo errados, ya que eran varias hojas de eternit, las que estaban cayendo desde la parte alta. Salimos corriendo para ver qué sucedía y observamos en la parte de arriba, osea en la pana, como se desprendían las hojas de eternit de un enorme tráiler, gracias a Dios no cayó sobre nuestras viviendas, porque allí si no estaríamos aquí para contarle”, dijo Eloina Suárez, ciudadana que presenció el accidente y quien habita en la parte antes mencionada.

CAUSAS DEL SINIESTRO

Personal de la Agencia Civil de Tránsito, ACT, informaron que el percance se produjo por una pérdida de pista del pesado automotor. No se registró personas herdias y el vehículo de carga fue puesto en circulación luego de varias horas. Igualmente desde el ECU-911 se reportó que no se inhabilitó el paso vehicular por este percance. Al sitio acudió el personal del Ministerio de Salud Pública.

No se pudo tener la versión del conductor del automotor, para conocer las verdaderas causas del percance. Ciudadanos del sector piden que se intensifique el reforzamiento de las barandas que existen en en el sector. Ya que de no existir protecciones las viviendas allí existentes correrían grave peligro.

IMPORTANTE

Cerca al lugar de donde se registró el accidente de tránsito existe un semáforo. Es por ello que las autoridades descartan haya sido por exceso de velocidad.