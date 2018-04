2 sujetos asaltaron una cooperativa

Sin marcos

Viernes, 22 Enero 2016

El día empezaba con normalidad en la comunidad Cielo Verde, perteneciente a la parroquia García Moreno, cantón Cotacachi. Uno de los funcionarios que labora en la agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Maestros, se aprestaba a abrir las oficinas, sin embargo fue sorprendido y golpeado por dos sujetos, cuyo propósito era saquear la entidad financiera.

Así se informó desde la Policía Nacional. El asalto se registró aproximadamente a las 08: 30 del miércoles. Inmediatamente luego del percance los ciudadanos del sector y los mismos funcionarios de la cooperativa alertaron a la Policía de este hecho. Al lugar se desplazaron 15 efectivos tanto de Cotacachi como de UPC´s cercanos y emprendieron una persecución, la cual duró tres horas, con el objetivo de capturar a los maleantes. Tomando en cuenta que la comunidad de Cielo Verde se ubica a tres horas de la ciudad de Cotacachi, así lo informó el Myr. Alejandro Flores, encargado de la Policía de este cantón. PERSECUCIÓN La búsqueda de los dos maleantes se extendió hasta la provincia de Pichincha, por cuanto los sospechosos del robo fueron capturados en la parroquia El Pacto, perteneciente al cantón Quito, en la zona límite con Imbabura. En su poder tenían consigo 3 300 dólares y una motocicleta, en la que trataron de huir. El vehículo no ha sido reportado como robado. En la persecución los maleantes continuamente disparaban a los efectivos policiales, por lo que se presume que tenían en su poder más de dos armas. A la persecución también se sumaron pobladores del lugar y resultó herido uno de ellos, quien se recupera en una casa de salud de la ciudad de Ibarra. Finalmente los dos sospechosos fueron capturados e inmediatamente trasladados a una casa de salud en la provincia de Pichincha, por cuanto presentaban heridas. Los sospechosos tienen custodia policial, mientras se continúa con las investigaciones. Uno de los dos detenidos, sin embargo, tiene antecedentes. ALGO MÁS Santiago Rosero, jefe de la sub zona de Policía Imbabura número 10, dijo que los asaltantes portaban armas de fuego cortas y largas. “Los delincuentes en su huída traspasan las fronteras de la provincia. Estos sujetos al verse cercado por personal policial hacen uso de sus armas, una de esas detonaciones impactó en la humanidad de uno de los habitantes de la zona conocida como Guayabillas, que también participó de la persecución. El comunero se encuentra estable y fuera de peligro”, dijo el jefe de Policía. Recordó que la identidad de los maleantes responde a los nombres de Jhony de Jesús Z. de 33 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana (quien tiene 3 boletas de prisión en su contra) y Vinicio L., de 29 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana y quién hasta el momento no tiene antecedentes con la justicia.