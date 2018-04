Policía lucha contra el narcotráfico

Sin marcos

Publicado el Miércoles, 20 Enero 2016

La policía de la subzona Imbabura a través de la Jefatura Antinarcóticos mantiene la lucha en contra del narcotráfico. En 18 días han realizado 20 casos que han llevado a decomisar 13 mil 801 gramos de marihuana y 1 288 gramos de cocaína.



CASO MASCARILLA

La Unidad Canina Antinarcóticos dio otro golpe al narcotráfico. La tarde del lunes detuvo a cuatro ciudadanos extranjeros que tenían en su poder 13 mil 665 gramos de marihuana.

Los sujetos de nombres Eduar C., Carlos C., Rafael M. y Cristian B. fueron detenidos mientras viajaban en un bus de pasajeros que cumplía la ruta Tulcán Quito. En el control integrado de Mascarilla, los policías de la Unidad Canina Antinarcóticos con ayuda del can María, realizaron el registro al bus. En las bodegas encontraron una maleta en la que encontraron una sustancia vegetal color verde. Al continuar con el registro del equipaje se percataron que existían tres maletas más con la misma sustancia cuyos propietarios resultaron ser los ahora detenidos que viajaban en forma separada intentando evadir los controles policiales.

Cada ciudadano llevaba una maleta en la que transportaban diferentes cantidades de droga. En la maleta de Eduar C. se encontró 3 066 gramos de marihuana; Carlos C. 3 505 gramos, Rafael M. 4 214 y Cristian B. 2 880 gramos de la sustancia, dando un total de 13.6 kilos. Con este golpe al narcotráfico se sacó del mercado alrededor de 27 330 dosis de marihuana. Los sujetos fueron puestos a órdenes de la autoridad respectiva y trasladados al Centro de Detención Provisional de Ibarra



CASO BINOMIO

Dos ciudadanos estranjeros fueron detenidos con 255 gramos de sustancias sujetas a fiscalización en Otavalo.

Los sujetos estaban en un inmueble que fue allanado con una orden del juez el pasado viernes en la noche.

El operativo fue posible realizar luego operaciones básicas de inteligencia efectuadas en torno al micritráfico de droga.

El sujeto fue interceptado en el momento en que intentó expender la sustancia en los alrededores de una unidad educativa de esta localidad. Al momento de ser registrado los agentes encontraron en su poder nueve fundas que contenían una sustancia color blanco. Al continuar con la investigación, los uniformados obtuvieron la orden de allanamiento para ingresar a un inmueble ubicado en la calle Atahualpa y Jacinto Collahuazo en Otavalo. La diligencia se cumplió con la presencia del fiscal.

En el domicilio encontraron 293 fundas plásticas que contenían 255 gramos de cocaína.