Pista mojada causó volcamiento

Un vehículo terminó volcado en medio de la calzada en bellavista de San Antonio de Ibarra. Una pérdida de pista habría ocasionado que el automotor se vire.

Dos personas que viajaban a bordo del carro resultaron ilesas. El alerta de la emergencia ingresó al ECU – 911 y personal del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, CBI, Ministerio de Salud Pública, MSP, y de la Agencia Civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad, MEP, fueron despachados inmediatamente. La ACT Cristina Venegas verificó el percance y aseguró que, según versiones del conductor, sostiene que venía desde Cayambe con destino a la ciudad de Tulcán, pero al llegar a la curva de Bellavista, lo mojado de la calzada hizo que perdiera pista orillándose hacia el parterre que sirvió de apoyo para que el carro termine virándose. Los pasajeros fueron valorados para determinar que no presenten daños en su organismo. Los paramédicos refirieron que presentaban golpes leves ya que ambos estaban usando el cinturón de seguridad cuando sucedió el percance. Afortunadamente, ningún otro automotor circulaba por el carril contrario. El carro fue sacado por una grúa. Durante el procedimiento el tráfico fue regulado por otro equipo de efectivos de la ACT. El automotor no fue retenido ya que no se registraron personas heridas ni fallecidas. PELIGRO En la cobertura de este accidente, el equipo de Diario EL NORTE fue testigo de cómo los vehículos que transitaban en sentido sur – norte, derrapaban en la misma curva donde ocurrió el incidente, por lo que los uniformados de tránsito indicaban la reducción de la velocidad y concentración a los conductores. “Debe haber alguna manera de llegar a la concicia de la gente para evitar que este tipo de cosas sucedan, en este caso el señor venía despacio, porque si circulaba más rápido lo más probable era que ahora estemos lamentando una tragedia”, dijo un testigo.