Supuestos 'paqueteros' detenidos por una presunta estafa

Treinta días de prisión preventiva recibieron ayer Luis C. y Danilo R. al ser determinados como sospechosos de un presunto delito de estafa. Existen más denuncias en su contra de otros posibles perjudicados.



En la diligencia de flagrancia y formulación de cargos se conocieron los pormenores de la supuesta infracción.

La perjudicada explicó a la juez I de la Unidad Judicial Penal de Ibarra que la mañana del lunes se encontraba camino a una entidad bancaria situada en la intersección de las avenidas Jaime Rivadeneira y Mariano Acosta, cuando uno de los presuntos implicados se le acercó de forma sospechosa.

Para cuando ella se percató ya no tenía su cartera y comunicó el hecho a su hijo y esposo, con quienes se encontraba en el lugar. Un efectivo policial que se encontraba vestido de civil, se dio cuenta de la situación y logró detener a uno de los involucrados.

El alerta ingresó al ECU – 911 y personal del Grupo de Operaciones Motorizadas, GOM 01, 04, 07 y 09, arribaron al sitio para capturar a los individuos.

Papeles recortados en forma de billetes, ligas, celulares, lentes, entre otros objetos fueron encontrados en posesión de los involucrados. Todo fue fijado como evidencia la que fue presentada ante la juzgadora de turno como parte de la infracción aparentemente cometida.

En la diligencia los acusados hablaron. Luis C. fue el primero en tomar la palabra y dijo que jamás había visto a la perjudicada y que nada de lo que se dijo en su contra era real.

Danilo dijo que tampoco reconoce a la ciudadana y que solo estaba conversando con su amigo cuando se registró el incidente y no supo la razón por la que lo detuvieron.

NO ES PRIMERA VEZ

El 7 de diciembre de 2015, la perjudicada manifestó que fue abordada por uno de los implicados quien la despojó de 900 dólares, con la misma modalidad de esta vez, preguntando si un bolso que estaba en el sitio era suyo, y a raíz de eso empezó el perjuicio.

“Yo quiero que se queden encerrados. Soy comerciante y me dedico a vender ropa usada, no es justo que se hagan este tipo de cosas, porque a cuánta gente más habrán perjudicado estos señores”

MÁS DENUNCIAS

Mientras se desarrollaba la audiencia, una mujer llegó aduciendo que también fue perjudicada por Danilo R., a quien reconoció a través de fotografías.

La ciudadana sostuvo que también iniciará un nuevo proceso contra el sospechoso.

Sobre los ciudadanos, de nacionalidad peruana, se registran denuncias de robo y otras presuntas estafas cometidas en 2011, 2013, 2014 y 2015, en las que las supuestas víctimas refieren haber sido perjudicadas con distintos montos de dinero en efectivo.

El caso se mantiene en investigación al igual que el resto de denuncias.