Son atrapados antes de estafar

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Martes, 12 Enero 2016 00:00 Escrito por Jorge Benitez Visto: 1357

Con lágrimas en los ojos y temblorosa María C. de 58 años de edad contó que ayer fue víctima por segunda ocasión y de los mismo sujetos de un supuesto caso de paquetazo.



La comerciante, llegó cerca de las 11:00 junto con su esposo y su hijo hasta la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pilahuin Tío, localizada en la avenida Jaime Rivadeneira. Allí iba a realizar un depósito para luego acceder a un crédito de dos mil dólares.

Pero doña María nunca pensó que dos individuos estaban listos para cometer el delito. “Uno de estas personas se acercó donde mí y en segundos no tenía en mi cartera el dinero. Pero pude indentificarle y alerté a mi hijo para que los detuviera”, dijo. El hecho se ejecutó entre el banco del Pichincha y la cooperativa Pilahuin Tío de Otavalo.

Ese momento anunciaron que era un robo y los transeúntes ayudaron a atrapar a uno. El segundo sospechoso huyó. Sin embargo Jhonatan O. (hijo), lo persiguió hasta capturarle a la altura de la avenida Mariano Acosta. Se conoció que el monto que iba hacer sustraído era de 350 dólares. Los delincuentes de nacionalidad peruana son conocidos por realizar este tipo de acciones delictivas. Homero A. de 52 años de edad y Luis C. de 62 están ahora a órdenes de las autoridades.

Richard Martínez, jefe provincial de la Policía Judicial recomendó a los usuarios a confiar en la Policía Nacional para realizar este tipo de trámites.

ANTECEDENTES

El pasado 7 de diciembre en el mismo sitio, doña María sufrió un robo por la misma modalidad. Ella iba a depositar 900 dólares. Pero aseguró que no tenía la papeleta para realizar la transacción, así que buscó ayuda. “Salí de la cooperativa y aparecieron estas personas y me dijeron que si había perdido una cartera y les respondí que no. Fue lo último que recuerdo. Volví en conocimiento en los exteriores del hospital. Allí me di cuenta que me habían robado”, dijo.