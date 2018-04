Choque por no respetar el Pare

Sin marcos

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Domingo, 10 Enero 2016 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 744

Una camioneta y un automotor chocaron la tarde de ayer en la intersección de las avenidas Ricardo Sánchez y Luis Abel Tafur.

Tras el percance no se registraron personas heridas, sin embargo los daños materiales son cuantiosos. El alerta de la emergencia fue reportada al ECU - 911 cuando el impacto sucedió. De inmediato personal de la Agencia Civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad, MEP, arribó al sitio al igbual que miembros del Ministerio de Salud Pública, MSP. LOS ACONTECIMIENTOS Al parecer, una presunta imprudencia por parte del conductor de una camioneta marca Chevrolet Luv, color dorado, quien circulaba por la avenida Luis Abel Tafur, ocasionó el percance, pues según referencias, el chofer se cruzó el símbolo de PARE que yace en la esquina del cruce e impactó contra el vehículo marca FIAT color blanco que transitaba por la avenida Ricardo Sánchez. La parte frontal del FIAT quedó destrozada mientras que el costado derecho de la camioneta estaba hundido. Después del impacto, ninguno de los conductores resulto herido. Ambos viajaban solos a bordo de sus automotores. No obstante, los ciudadnaos fueron valorados por los paramédicos para precautelar su integridad. PROCEDIMIENTO Los choferes no fueron privados de su libertad al no haberse registrado personas heridas ni fallecidas. Los daños materiales no pudieron se resueltos por las partes por lo que los automotores fueron ingresados al patio de retención de la Agencia Civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad, MEP. MALESTAR Moradores del lugar que prefirieron reservar su identidad aseguraron que no es la primera vez que se registran este tipo de incidentes en el sector y manifestaron que más allá de la señalética debe incorporarse un rompevelocidades para hacer que los conductores reduzcan la velocidad en el tramo. “Una señal de PARE no es suficiente, esto de los choques en este lugar no es nada nuevo, nosotros pedimos que por la seguridad de quienes vivimos aquí y quienes transitan también se coloque un rompevelocidades, pues caso contrario las cosas pueden empeorar y quizás haya hasta muertos y eso no queremos”.