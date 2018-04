Operativo en un área de la cárcel

Sin marcos

Publicado el Domingo, 10 Enero 2016

Un operativo se realizó en las celdas de los choferes que han sido privados de la libertad por delitos de tránsito. En la diligencia se incautaron objetos cortopunzantes, cables, entro otras cosas que no son permitidas.



Los uniformados de las diferentes dependencias como la Jefatura Provincial de Antinarcóticos de Imbabura, JPAI, Grupo de Operaciones Especiales, GOE, Dirección General de Inteligencia, DGI, Unidad de Apoyo de Criminalística, UCM y Servicio Urbano ingresaron a las celdas que fueron revisadas una a una.

César Escobar, jefe de la JPAI aseguró que este tipo de diligencias se desarrollan para evitar que quienes portan estos implementos puedan ocasionarse algún tipo de daño y a su vez, precautelan la seguridad de quienes se encuentran aislados de la libertad en ese lugar.

LABOR

Esta no es la primera vez que efectivos policiales ingresan a las diferentes áreas del centro penitenciario de Ibarra.

Los controles se realizan también para que quienes se encuentran dentro del sitio no consuman ni expendan sustancias sujetas a fiscalización.

Las agresiones que se ejecutan dentro de los centro de encarcelamiento son parte de las principales preocupaciones de las autoridades por lo que solicitan a los efectivos de la Policía Nacional colaborar.

Uniformados de la Unidad de Apoyo de Criminalística, UCM, fijaron y levantaron la evidencias que fueron ingresadas bajo cadena de custodia en la bodega de la JPAI. Todos los artefactos fueron decomisados en las celdas.

REACCIONES

Marlene Camuendo, visitante de un privado de la libertad de la cárcel de choferes, aseguró que este tipo de controles son importantes y sobre todo impiden que se generes riñas en las que puedan lastimarse entre internos.

“Si me parece bueno que se hagan este tipo de cosas en las cárceles porque así se puede prevenir cosas graves como heridas y hasta muertes. Pienso que la Policía desarrolla un gran trabajo al cuidar en este aspecto a los internos. Tengo un familiar que purga una condena de un año de prisión y no quisiera que nada malo le suceda”, indicó.

Autoridades policiales aseguraron que los controles seguirán desarrollándose en las diferentes secciones del centro carcelario de Ibarra.