Desapareció y fue encontrado sin vida

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Viernes, 08 Enero 2016 00:00 Escrito por Cristian Bolaños Visto: 1928

Un trágico final tuvo Estuardo Guevara quien luego de estar seis días desaparecido fue hallado sin vida por miembros del GOE y la DINASED. La búsqueda que inició ayer, con un intenso operativo se desarrolló en las faldas del Imbabura al suroriente de Santa Isabel. El cadáver fue encontrado a las 18:00 en una quebrada cerca al lugar en donde residía.

ANTECEDENTES

Estuardo Guevara, de 44 años, desapareció el pasado domingo y desde su salida de casa su familia desconoce el paradero. Vecinos del ciudadano expresaron su preocupación y manifestaron que este tipo de cosas alarman a la gente.

Galo Haro conocía a Estuardo y comenta: “Una persona muy tranquila a quien no le gustaba salir mucho. Es lamentable que haya pasado esto esperemos que todo se resuelva y aparezca para que su familia ya no sufra”.

INICIÓ LA BÚSQUEDA

Ayer inició el operativo de Estuardo. El equipo de búsqueda estuvo a cargo de cuatro miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), ocho elementos del Cuerpo de Bomberos de Ibarra y dos efectivos de la DINASED. A ellos se sumaron un total de 50 personas de la comunidad que se distribuyeron en cinco grupos de 10 personas para respaldar los trabajos que se realizaron en las faldas del Imbabura al sur-oriente de Santa Isabel.

OTROS DETALLES

Con un ambiente de preocupación inició el recorrido. Comuneros habían encontrado en los alrededores unos discos de música y fue un indicio para empezar a “peinar” la zona. Todo comenzó desde las 09:00.

Desde el sector de El Empedrado, chaquiñanes hasta llegar finalmente a una quebrada fue la ruta que barrieron para poder encontrarlo en base a investigaciones. Cuando el reloj marcaba las 18:00 dieron con el paradero del ciudadano que fue hallado sin vida en una quebrada. El cuerpo fue trasladado por miembros de criminalística a la morgue para su autopsia.