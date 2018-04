La discapacidad y la pobreza van de la mano

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Miércoles, 06 Enero 2016 00:00 Escrito por Blanca Moreta Visto: 774

La vida de Silvia Jeaneth Navarrete, quien tiene una discapacidad del 80%, no ha sido fácil. Siempre vivió en situación de pobreza, su realidad algo cambió cuando la Brigada Manuela Espejo, conoció su caso, la calificó para que reciba el bono Joaquín Gallegos Lara.

El transcurrir de los años que de por sí han sido duros, ahora se agrava más. Su madre, Rosa Navarrete, quien desde que nació la cuida y protege, al parecer ya no podrá seguir cumpliendo esta tarea. La dura vida que ha vivido ha comprometido su estado emocional: el último fin de semana sufrió una fuerte crisis que de forma involuntaria la llevó el domingo a huir de la casa. Silvia quedó recostada sobre una esponja que está sobre el piso de la pequeña habitación donde están amontonados unos costales de yute y fundas de plástico que contienen las pertenencias de las dos mujeres. En otro costado está la cama desarmada. En la cocina donde no hay vestigio de que en los últimos días hubo comida está una cocina color blanco y un cilindro de gas. En estas dos habitaciones hay un olor inaguantable.

El lunes en la tarde volvió a la casa, pero su reacción fue violenta al descubrir que abrieron la puerta. Ayer en la mañana, mientras pelaba fréjol para el almuerzo, llegaron miembros del Ministerio de Inclusión Económica y Solidaria, (MIES) y de Salud, quienes le entregaron una ración de alimentos y pañales.

GESTIÓN Y AYUDA

Paulina Vercoutere, Directora Distrital del MIES, mencionó que como la situación emocional de la madre de Silvia no está bien. Se gestiona y busca un albergue que reciba a esta joven que necesita de una persona que le ayude ya que su discapacidad es grave.

Explicó que este es un caso del que han estado pendientes desde que empezó a recibir el Bono Joaquín Gallegos. En el mes de noviembre de 2015, el técnico de la institución cumpliendo las visitas domiciliarias, ya no encontró a la familia, el paso a seguir fue el bloqueo del bono. El 15 de diciembre de 2015, unos vecinos del domicilio anterior alertaron sobre la suspención del bono.

Al conocer la nueva dirección y visitar a la beneficiaria se volvió a activar el bono. Pero tras conocer la situación médica de la cuidadora, quien al parecer está afectada emocionalmente, ella no está en condiciones de cuidar a la joven y administrar el bono.

Dijo que se han activado los procedimientos a nivel nacional y se busca un espacio estable donde Silvia Jeaneth pueda continuar con su vida, pero en buenas condiciones. En el caso de la madre el Ministerio de Salud, será quien se encargue de realizar la valoración y seguimiento.

Mientras esto sucede las visitas continuarán, toda vez que la condición de Silvia es muy vulnerable.