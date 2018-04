Incendio dejó daños materiales

Sin marcos

Un incendio se registró en la intersección de las calles Pimán y San Pablo en el sector de El Priorato.

El alerta ingresó al ECU - 911 y personal del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, CBI, arribó al sitio para mitigar el fuego, sin embargo, cuando los “casacaroja” llegaron al sitio, no se les permitió el ingreso, pues los habitantes del inmueble indicaron que ya habían apagado las llamas.

Moradores del lugar habían colaborado para controlar el fuego. Posteriormente, a los miembros del CBI les dejaron entrar para que realicen operaciones de enfriamiento en los restos de lo que ya se había incinerado.

Extraoficialmente se conoció que en el sitio se manufacturaban fuegos pirotecnicos, lo que habría ocasionado el flagelo.

A la emergencia, acudieron unidades de X1 y X3, al mando de Patricio Calderón, subteniente del CBI, quienes se encargaron de enfriar el lugar para evitar que vuelva a quemarse.

En el inmueble supuestamente se realizaba la preparación de carne de cerdo en una cocina de leña.

Un equipo de Diario EL NORTE llegó al sitio del acontecimiento y la propietaria del inmueble refirió que solo se quemaron hojas de papel y que en el lugar antiguamente se tenía pirotecnia, pero actualmente no. Y que además, no necesitaba ayuda para reparar lo que el fuego consumió.

Los escombros quedaron en el sitio. Tras el percance no se registraron personas heridas ni quemadas.

Personas del lugar, que prefirieron no identificarse por temor a represalias, aseguraron haber escuchado un fuerte estallido, lo que les hizo pensar que se trataba de la explosión de un tanque de gas, pero a la llegada de los efectivos de socorro se constató que no había sido esa la causa del fuerte estruendo.

Los bomberos recomiendan mantener material inflamable o combustible lejos del calor y el fuego para evitar que situaciones como estas vuelvan a repetirse y causen una tragedia.