Chofer impactó su auto con un poste

Sin marcos

/ 1 Ratio:/ 1

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Domingo, 27 Diciembre 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 570

Destrozada quedó la parte frontal de un vehículo marcha Chevrolet, que terminó contra un poste de alumbrado público en el sector de Yacucalle.

El vehículo color plateado terminó contra el parante de concreto, luego de que, personas que presenciaron el acontecimiento y que prefirieron reservar su identidad, manifestaran que se trataba de un ciudadano que estaba conduciendo en aparente estado etílico, motivo por el que perdió pista y se estrelló. LOS HECHOS El alerta de la emergencia fue reportada al ECU - 911 quienes se encargaron de despachar a las unidades de socorro necesarias. Personal de la Agencia Civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad, MEP, arribó para verificar el incidente en el que no se registraron personas heridas, pero sí daños materiales tanto en la propiedad pública como privada. El automotor fue ingresado en el centro de retención vehicular de la entidad reguladora de Tránsito. Personal del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, CBI, que se encontraba a pocos metros del percance, acudió para prestar su contingente en este accidente de tránsito. SEGURIDAD Moradores aseguraron que no es la primera vez que se registran incidentes de este tipo en el lugar. “Algunos choferes no son conscientes y exceden la velocidad, o como ahorita imagínese que dicen que el conductor ha estado borracho. Tenemos que ser más humanos, más responsables a la hora de estar en el volante”, dijo Pablo Almeida, motorizado. Autoridades recomiendan a los conductores tener precaución al salir a las calles en sus vehículos, tomando en cuenta que no deben estar bajo los efectos de ninguna bebida alcohólica o sustancia estupefaciente al manejar.