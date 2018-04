Camioneta portando contrabando, retenida

Sin marcos

Un total de 441 artículos fueron decomisados por personal de la Unidad de Policía Móvil Estadio 01, Móvil Estadio 02 y Rieles 01.

Los uniformados realizaban patrullaje de control y al llegar a la intersección de la calle Luis Vargas Torres y la avenida Fray Vacas Galindo notaron que una camioneta circulaba en aparente actitud sospechosa, por lo que decidieron interceptarla.

A bordo estaba un hombre a quien le realizaron preguntas, entre ellas el origen de la mercadería que portaba en el balde del vehículo de carga. Los efectivos revisaron el contenido y se percataron que se trataba de cientos de cajas de cigarrillos, licor, celulares, tablets, entre otros objetos de los que le preguntaron si portaba documentación legal que justificara su legalidad.

El ciudadano no presentó papeles que respalden lo que portaba y todo fue decomisado.

PROCESO

La camioneta fue llevada al patio del Comando de Policía de la Subzona 10 de Imbabura en donde se verificó el contenido. Cerca de 10 mil cigarrilos se contabilizaron además de celulares y otros artículos.

Ninguna caja contaba con factura o papel que explicara su origen. El particular fue comunicado a la representante del Ministerio Público que se encontraba de turno quien autorizó la incautación, pero no la detención del chofer de la camioneta por lo que el ciudadano de 33 años fue puesto en libertad de forma inmediata.

Personal de la Unidad de Apoyo de Criminalística, UCM, fijó y levantó la evidencia que posteriormente fue contabilizada e ingresada bajo cadena de custodia en la bodega de la Policía Judicial de esta jurisdicción.

En caso de que quien considere su propiedad sobre estos objetos, logre presentar los papeles que legalicen la procedencia de la mercancía, podrá retirarla de la dependencia policial o permanecerá retenida.

Autoridades policiales recomiendan a la colectividad evitar que sus productos sean decomisados por no portar facturas o papeles que puedan garantizar que dichos artículos u objetos son de origen legal.

Los operativos de control se mantendrán con la finalidad de evitar que mercadería de contrabando ingrese al país.

En este caso el hecho se investiga para determinar o descartar que se trate de un caso de contrabando.

La camioneta que portaba la mercancía , presuntamente ilegal, fue ingresada al patio de retención vehicular y también se fijó como evidencia.