Un hombre herido con el pico de una botella

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Miércoles, 16 Diciembre 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 784

José H. de 39 años de edad fue hallado en la calle lleno de sangre. El alerta de que un hombre estaba malherido en la intersección de la avenida Pérez Guerrero y Bolívar, fue reportado al ECU – 911.

El hombre había sido víctima de un ataque por parte de otro ciudadano que luego fue identificado como Manuel M. de 28 años de edad y que además fue detenido. El hecho se registró la noche del domingo, cuando dos hombres que se encontraban dentro de un centro de vivienda y hospedaje y que en la parte superior ofrece juegos de billar. El estrecho graderío del lugar fue el punto del conflicto. Al parecer, José sacó un cuchillo de entre sus pertenencias y le cortó la palma de la mano a Manuel. Él reaccionó violentamente y le cayó a golpes a José mientras rodaba los escalones. Posteriormente le rompió una botella de vidrio y con los pedazos del cortante material lo hirió por reiteradas ocasiones. José quedó ensangrentado en la calle, mientras que Manuel intentó escapar, pero no logró su cometido ya que personal de la Unidad de Policía Comunitaria Móvil Amazonas 01 lo capturó a pocos metros del incidente. Miembros de la UPC Móvil Estadio también participaron en el procedimiento. El ECU – 911 despachó a una ambulancia que estabilizó al infortunado y luego lo trasladó al hospital San Vicente de Paúl, HSVP, donde fue atendido en el área de emergencia. La herida de la mano de Manuel también fue suturada. José no presentó lesiones de gravedad. Una vez que fueron dados de alta, ambos fueron privados de su libertad por el escándalo generado y la gresca suscitada. Moradores del lugar que, prefirieron reservar su identidad, piden a las autoridades que controlen el lugar al que ingresan personas de dudosa reputación. “La Policía hace operativos en este sitio, pero queremos que hagan algo más para que esto no siga pasando”, dijeron.