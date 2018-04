Chocaron de frente en la vía a Bolívar

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Domingo, 13 Diciembre 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 843

La madrugada de ayer se registró un percance vial en el sector de Piquiucho perteneciente al cantón Bolívar.

Un sinnúmero de llamadas ingresaron a la línea única para emergencias ECU – 911 en donde les manifestaron a los operadores sobre un percance vial suscitado en la Panamericana en el que supuestamente un bus de transporte público y un automóvil chocaron frontalmente. Según versiones de quienes se encontraban en el lugar de los hechos, en el tramo que se encuentra en rehabilitación existe un espacio en el que uno de los conductores debía ceder el paso al otro del carril contrario para evitar impactarse, pero uno de los carros no respetó el tramo y al cruzar terminó chocando de frente. El impacto dejó al pequeño vehículo color plateado destrozado. Dos personas resultaron con lesiones y heridas. Ante el incidente, las salas operativas del ECU – 911 de Tulcán e Ibarra coordinaron la atención de este accidente de tránsito. Personal de la Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, MSP, y Cuerpo de Bomberos de Ibarra, CBI, fueron despachados por la Central de Emergencias y llegaron para tomar el procedimiento y socorrer a las víctimas, respectivamente. Los heridos recibieron primeros auxilios para lograr estabilizarlos, esta oportuna intervención de los paramédicos salvó la vida de los afectados que posteriormente fueron ingresados en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, de Ibarra. Su estado fue reservado. PROCEDIMIENTO Tanto el bus como el vehículo particular fueron ingresados en el patio de retención vehicular de la Sub Jefatura de Tránsito de la Policía Nacional acantonada en San Gabriel, provincia del Carchi, quienes serán los encargados de dar continuidad al proceso legal iniciado en cuanto a este hecho. Los peritajes desarrollados por los uniformados determinarán responsabilidades en este acontecimiento vial. REACCIONES Personas que se encontraban en el sitio aseguraron que los accidentes en esta parte del tramo se vuelven casi algo regular, debido no solo a los escombros y demás material que se encuentra en la vía por el tema de la ampliación, sino que además, los conductores no se percatan de las señales de peligro que indican la salida de maquinaria pesada, piedras, montículos de tierra, que se ubican en algunas partes del camino. “Reducir la velocidad es algo que las personas que manejamos no podemos dejar de tomar en cuenta sobre todo en vías como esta que por el mismo hecho de estar en construcción tiene muchos desvíos y obstáculos que, pese a estar señalizados, a veces los choferes no son cuidadosos y se registran este tipo de situaciones”, manifestó uno de los conductores que se detuvo a observar el accidente y quien prefirió reservar su identidad.