Tres heridos en un volcamiento en Santa Rosa del Tejar

Sin marcos

/ 1 Ratio:/ 1

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Domingo, 13 Diciembre 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 1232

David Ernesto Acero Godoy, Darwin Vinicio González Utrera e Israel Amaguaña Madera, resultaron heridos tras un fuerte accidente de tránsito registrado alrededor de las 07:20 de ayer en el camino que conduce a Santa Rosa del Tejar.

El percance ocurrió cuando, supuestamente, el conductor del carro, que circulaba en sentido sur – norte por el empedrado camino perdió pista del automotor marca Trooper, color vino tinto, y cayó por la pendiente de aproximadamente siete metros de profundidad. Los tres hombres que viajaban a bordo del automotor resultaron con golpes y heridas. El conductor de una unidad de transporte público se percató del incidente e hizo la llamada al ECU – 911 para reportar la emergencia. Personal del Grupo de Rescate del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, CBI, arribó al sitio para ayudar a las personas que posiblemente hayan quedado atrapadas en el vehículo. Pero al llegar al lugar encontraron a las víctimas fuera del mismo. Los Agentes Civiles de Tránsito Andrés Loza y Juan Gabriel López llegaron para verificar el percance y tomar el procedimiento. El auto fue sacado del fondo del peñasco para luego ingresarlo en el centro de retención vehicular de la Empresa Pública de Movilidad, MEP. El incidente fue determinado como una pérdida de pista con posterior volcamiento. Al parecer el exceso de velocidad fue la causa para que se genere el accidente. Durante el procedimiento no se conoció cuál de los afectados era el conductor del automotor ni tampoco se determinó si se encontraban bajo los efectos de alguna bebida alcohólica. Moradores del sector comentaban asustados lo ocurrido. “Yo le vi a uno de los chicos que estaba la carita bañada en sangre, él parecía estar más lastimado porque estaba con muchas heridas”, mencionó Marcela, nombre protegido. Ella aseguró haber llegado al sitio cuando las personas afectadas estaban siendo atendidas por personal del CBI. David Acero fue ingresado en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, Darwin González fue asilado en el hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, HSVP – I, mientras que Israel Amaguaña fue atendido en una clínica particular. NO ES LA PRIMERA VEZ Habitantes de la zona aseguraron que esta es la sexta vez, aproximadamente, que se registra un percance vial en este tramo, particularmente en el puente Los Iguanches, lugar donde ocurrió el percance, en la vía que conduce a Santa Rosa del Tejar. “Varios carros han caído por aquí, no sabemos si es por lo que se hace estrecho el paso o porque bajan muy rápido y eso hace que se descontrolen y se caigan”, agregaron mientras observaban con asombro lo acontecido en su sector.