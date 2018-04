Fue a la universidad y nunca más volvió

Sin marcos

Una cuerda de 3 metros y alrededor de 10 hombres fueron necesarios para rescatar el cuerpo sin vida de Freddy Rosero de 22 años de edad quien fue hallado muerto en el Río Tahuando a la altura del barrio El Olivo la mañana del viernes.

La búsqueda del estudiante de séptimo semestre de Gestión Ambiental reportado por su madre cómo desaparecido desde el lunes inició en el caudal del río cerca de las 09:00.

El cuerpo fue encontrado las 14:00 en una superficie abrupta.

Personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional, descendió hasta el caudal del río y junto al hermano del occiso, encontraron el cadáver. El rescate fue arduo ya que el cuerpo se encontró en una pendiente de casi 300 metros de altura, por lo que con una cuerda se lo subió hasta la superficie donde sus familiares esperaban aún sin poder creer la noticia. Cuando el cuerpo de Freddy llegó hasta la parte alta su madre soltó un grito y desconsolada lamentaba la muerte de segundo de sus cuatro hijos.

“Descartamos que haya tomado una mala decisión”, manifestó Eliana V., prima del occiso quien aseguró que Freddy no se quitó la vida.

“El lunes a las 23:00 habló con el hermano y luego ya no se supo más de él. Fuimos hasta la universidad para averiguar si estaba mal en sus notas y no fue así. Tenía buenas calificaciones. Hablamos con sus amigos, no sabían de ningún problema que haya podido tener. Era un chico tranquilo”, aseveró la familiar mientras esperaba por el cuerpo de su primo.

Freddy es oriundo de la comunidad El Carmelo, provincia del Carchi. Desde hace cuatro años se radicó en Ibarra para cursar la universidad. Su familia lo define como un joven responsable y sin complicaciones.

INFORME POLICIAL

La búsqueda se realizó en este sector ya que el domicilio del fallecido se ubica cerca del lugar. Según el reporte de la Dinased, las causas de la muerte están por determinarse.

El cuerpo fue trasladado hasta el Centro de Investigación Forense de Esmeraldas para el proceso de ley.

Conocidos del occiso creen que pudo haber resbalado ya que había estado bebiendo licor. Esto también consta en el informe.