Rescatan a un bebé y logran que sobreviva

Miércoles, 09 Diciembre 2015

Al pequeño recién nacido Jesús Ángel como lo bautizaron, lo salvó una mujer que de casualidad pasó por el sitio donde su madre decidió abandonarlo a su suerte.

El Centro Comercial Popular, ubicado en las calles Juan Montalvo y Alianza, tiene más de 300 locales divididos en tres pisos, es un sitio de poca concurrencia. Esto fue aprovechado para en uno de los pasillos que está alejado, abandonar al bebé que estaba envuelto en una camiseta.

Fue un milagro que una mujer que iba al Registro de la Propiedad que funciona en este edificio cruzará por uno de los pasillos que está en la parte de atrás del centro comercial y rescatará al pequeño bebé que aún tenía el cordón umbilical que lo unía a su madre, pero que al nacer se rompió este nexo ya que fue abandonado. También estaba padeciendo de hipotermia, que de no ser hallado hubiese muerto.

A Ángel Jesús lo llamaron así por la época navideña y Jesús llegó a la tierra. En primera instancia creyó que era un muñeco, pero cuando movió una de sus manos la mujer se estremeció y tomó al bebé y lo llevó a las oficinas públicas donde fue cubierto con una chompa que algún usuario se olvidó. También la mujer lo apretó a su pecho para transmitirlo calor corporal y lograr reanimarlo. Todas estas atenciones en torno al pequeño se efectuaban mientras llegaba la Policía que fue comunicada del particular.

Una vez cumplidos los trámites el pequeño fue trasladado de forma inmediata al hospital Raúl Maldonado Mejía donde fue atendido por una médico pediatra quien le ingresó al área de neonatología.

Mientras tanto los agentes de policía recorrieron otras casas de salud de la localidad donde se presumía la madre podía acudir ya que necesitaba atención después del parto, pero no se tuvo éxito.

Mientras tanto él está internado en el área de neanotalogía de esta casa de salud donde se encuentra estable, según refirió el doctor Eduardo Alvarado, director del hospital.

También comentó que el pequeñín al momento de su ingreso al hospital tenía aproximadamente unas ocho horas de haber nacido y registraba hipotermia.

De inmediato se lo estabilizó y hoy está fuera de peligro.

Ángel Jesús sobrevivió a la muerte a la que su madre le confinó.

SOLIDARIDAD

A los cayambeños les estremeció esta noticia que demuestra en la indefencción en que se encuentran los niños y niñas. Ante este hecho las muestras de solidaridad no se hicieron esperar y llegaron a dejar ropita y otros artículos que el bebé requiere.

Si desean colaborar en el hospital están receptando las donaciones. Se requiere pañales, leche en fórmula, ropa, panitos para su limpieza.

EFECTOS

Los efectos más comunes del abandono son: baja autoestima; bajo o nulo rendimiento académico; comportamiento abusivo; daño cerebral; delincuencia; drogadicción; embarazo de adolescentes; trastornos psicológicos; problemas en adolescencia; problemas de salud mental; y, complicaciones en la salud.

El abandono de menores es un problema de alarmantes preocupaciones para la sociedad.

La falta de afecto o la ruptura del vínculo afectivo hacia el menor constituye maltrato psicológico y una agresión incalificable a tiernos seres humanos.