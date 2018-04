Fuegos artificiales,un juego de alto peligro

Sin marcos

Más de 40 comerciantes de pirotecnia serán regulados durante 30 días que tiene de vigencia el permiso de venta y funcionamientos de esta actividad que se desarrollará en el parque Ciudad Blanca en los próximos días.

Por alrededor de 14 años, personal del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, CBI, al mando de Marco Antonio Hadathy, comandante, han realizado el control sobre expendio y manipulación de productos explosivos. “Hemos organizado e informado a los comerciantes minoristas sobre la venta y manipulación de fuegos pirotécnicos para lo que es la época de navidad y año nuevo, esta coordinación la hemos realizado conjuntamente con personal del comando Conjunto de las Fuerzas Armadas explicando a cada vendedor la responsabilidad que se entrega al otorgarle un permiso de comercialización y transporte de pirotecnia”, dijo.

Varias reuniones se han venido desarrollando entre los comerciantes y las autoridades para coordinar el trabajo establecido para las festividades de diciembre. La pirotecnia clase C es la que podrá ser expendida, la misma que agrupa a velas mágicas, estrellitas de navidad, velas cracker, entre otras de este tipo. Tronadores, voladores, diablillos, fósforos blancos, reventadores, explosivos, camaretas y demás detonadores están dentro de los fuegos tipo B que están señalados como prohibidos y que no podrán ser comercializados en ningún lugar.

“Los puestos de venta de este material serán controlados y vigilados de forma permanente y sobre todo velando para que la mercadería sea vendida con responsabilidad. Los comerciantes tienen la responsabilidad de denunciar a aquellas personas que fraudulentamente estén negociando la pirotecnia fuera del rango establecido”, indicó. A lo largo de la avenida Ponce Enríquez se ubicarán los comerciantes a los que, además, se les permitirá la venta de monigotes para fin de año.



ANTECEDENTES

Hadathy asegura que anteriormente se han registrado incidentes en los que personas que han dado una mala utilización a los explosivos han resultado con lesiones, quemaduras y hasta mutilaciones. “Por esta razón hemos dado todas las recomendaciones para que la venta de estos productos no las hagan menores de edad, que la mercancía no esté en casas o lugares cerrados, si van a encender estos artefactos, los niños deben estar acompañados de personas adultas las que deben, de ante mano, conocer los riesgos que implican encender fuegos artificiales. Si el fuego no pude encenderse, no deben intentar prenderlo de nuevo, no llevar estos artefactos en los bolsillos y lo más importante que cuando los prendan no los arrojen sobre o hacia las personas ni en lugares con hojas secas para evitar inconvenientes”, recomendó el oficial del CBI.

SOCORRO

En caso de registrarse alguna tipo de emergencia, pese a las recomendaciones ya establecidas, la gente debe comunicarse al ECU – 911 para reportar posible accidentes. Pero eso no es todo, la línea puede ser utilizada para dar a conocer a las autoridades la venta ilícita de cualquier tipo de pirotecnia en lugares no establecidos o si se trata de material prohibido. “El decomiso del producto se realizará de forma inmediata y esta persona será sancionada como la ley corresponde”, indicó Marco Antonio Hadathy.