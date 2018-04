Auto que mató a un anciano fugó

Sin marcos

Domingo, 06 Diciembre 2015

Un ciudadano de aproximadamente 60 años de edad de quien se desconoce su identidad murió tras ser arrollado por un auto desconocido, ayer en las primeras horas de la mañana.



Los sargentos Santiago Caicedo y Hernán Guamangallo, de la Unidad de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (UIAT), ayer a las 06:00 acudieron hasta la autovía la Ruta de Los Lagos cerca del semáforo, para realizar el levantamiento del cadáver de un adulto mayor que al parecer intentó cruzar la carretera, pero no lo logró ya que fue embestido por un automotor, que luego de arrollarlo huyó del lugar dejando a la víctima tendida en la vía.

Los investigadores luego de recoger todas las evidencias que les darán pistas para dar con el paradero del causante, recogieron el cuerpo de esta persona que no tenía ningún documento que procure su identificación y lo trasladaron a la morgue del hospital San Vicente de Paúl donde fue ingresado.

En el lugar del percance también se hicieron presentes miembros del Ministerio de Salud Pública, quienes verificaron que la víctima presentaba un traumatismo cráneo encefálico grave y ya no tenía signos vitales y Agentes Civiles de Tránsito. Esta emergencia fue coordinada por el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

NORMAS Y DERECHOS

El peatón debe cumplir y respetar varias normas entre las más importantes están: respetar las señales de tránsito para evitar ocasionar accidentes y perder la vida.

Cruzar por las esquinas que es más seguro ya que ahí se encuentra los pasos cebras. No tratar de cruzar en los últimos segundos de los semáforos, cuando este cambie ya que puede ser muy peligroso. Tener cuidado en los días lluviosos ya que le visibilidad para un conductor puede influir en un accidente a los peatones. Pasar por las vías menos congestionadas.

Contar con las garantías necesarias para un tránsito seguro; disponer de vías públicas libres de obstáculos y no invadidas, contar con infraestructura y señalización vial adecuadas que brinden seguridad. Tener preferencia en el cruce de vía en todas las intersecciones reguladas por semáforos cuando la luz verde de cruce peatonal esté encendida.