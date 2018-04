Autopsia de extranjero encontado muerto durará de ocho a 10 días

Sin marcos

Publicado el Viernes, 04 Diciembre 2015

Luego de que los restos del extranjero, Francisco Javier Cajigas Botina fueran encontrados en una quebrada ubicada a un costado de la pista dos de Yahuarcocha, sus restos permanecen desde el pasado martes en el Centro de Investigaciones Forenses de Esmeraldas.

El fiscal provincial, Andrés Jaramillo agregó que no podía dar ningún tipo de información oficial porque aún no se encuentra dentro del proceso, “adelantaría un tema que aún no es real”, explicó. Además mencionó que dependería del protocolo de autopsia para poder saber las penas de los culpables del delito, “si habría un tema de asesinato o una muerte natural, que todavía no se establece aquello, no podría establecer nada de información”. De la autopsia depende todo, que dura de ocho a 10 días porque se deben hacer análisis de estudios corporales y de sangres, que luego de este proceso se recabará en el cantón Ibarra, lugar donde se encontró el cadáver, manifestó Jaramillo.

En la denuncia presentada por la exconviviente de la víctima refiere que miembros de la Policía Nacional lo detuvieron, convirtiéndose en las últimas personas que lo vieron con vida. El ciudadano nunca ingresó al Centro de Detención Provisional de Ibarra, no fue valorado en el hospital de Ibarra, procedimiento a seguir cuando se priva de la libertad a una persona, y la fiscal de turno, aquel día, no conoció sobre una persona aprehendida que lleve los nombres del occiso. 5 miembros policiales están determinados como sospechosos, según el documento presentado por la expareja sentimental de la víctima.