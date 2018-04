La Policía recupera objetos robados

Sin marcos

Cerca de 20 accesorios de vehículos de diferentes marcas fueron decomisados por personal de la Policía Judicial de Atuntaqui en coordinación con efectivos de la Unidad e Policía Comunitaria Guabos 01.

La diligencia se realizó en una mecánica situada en la parroquia de Natabuela, perteneciente al cantó Antonio Ante.



Operaciones de inteligencia hicieron que los uniformados ubiquen un centro de reparaciones automotrices, a un lugar donde al parecer, se estaría receptando y comercializando accesorios robados de distintas marcas de vehículos.

El Mayor de Policía, Pablo Yacelga, jefe de operaciones del distrito Valle del Amanecer, asegura que junto a un equipo de 10 uniformados llegaron al sitio investigado.

Un hombre de 52 años, encargado del lugar, permitió el ingreso de los policías para que realicen su trabajo.

“Conocimos que en esta mecánica existían cerebros y memorias de carros, por lo que ingresamos con la autoridad competente. Al tratarse de un delito no flagrante pues no hubo personas privadas de su libertad, pero las investigaciones continúan”, dijo.

El oficial sostiene que en este sitio probablemente se estarían negociando accesorios de dudosa procedencia.

“Creemos que son objetos sustraídos en otros sectores y van a este tipo de lugares para vender o comprar lo cerebros y otras piezas de vehículos”, indicó Yacelga. El inmueble ha sido determinado como un posible “mercado negro”.

Esta hipótesis es manejada por los uniformados acantonados en Antonio Ante, ya que en el sitio se encuentran cerebros y más partes de automotores de todas las marcas.

RECOMENDACIÓN

Yacelga recomienda a los choferes dejar sus vehículos en lugares seguros para evitar que sean víctimas de la delincuencia.

Los carros tipo camioneta marca Mazda y Chevrolet son las marcas más cotizadas por los antisociales.

“Hemos tenido un alto índice de robo de accesorios de estas marcas. Es importante que los propietarios verifiquen que donde dejen sus autos, no se encuentren personas sospechosas, la ciudadanía debe saber que para los delincuentes, sacar las memorias o cerebros de los carros no les demora más de un par de minutos y para cuando el dueño regresa ya no los encuentra”, dijo la autoridad.

Dentro del informe levantado por los efectivos de la PJ de Atuntaqui, parte de los objetos incautados son accesorios robados en Ibarra y Otavalo, que son escondidos en Antonio Ante.