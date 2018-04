Nació su bebé y dijo no quererla

Sin marcos

Una ciudadana que dio a luz a una niña en el hospital San Luis de Otavalo, aseguró que no quería criar a su pequeña y que prefería darla en adopción. Personal de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN, la recuperó y la entregó en una casa hogar.

El alumbramiento de una vida es una de las experiencias más importantes y maravillosas en la vida de una mujer.

Sin embargo, esta no parece haber sido la historia de una mujer que alumbró a una hermosa niña en el hospital de la localidad y que posteriormente dijo “claramente” que no deseaba criarla.

Un día de nacida tenía la pequeña y personal de la DINAPEN acudió de inmediato al lugar para verificar el hecho y encontró a la niña abandonada en la casa de salud en situación de riesgo por encontrarse sin nadie que responda por ella.

Los uniformados iniciaron las investigaciones necesarias para dar con el paradero de la progenitora o algún familiar, pero el resultado no fue positivo.

Se conoce que la madre de la pequeña solo tomó contacto con la trabajadora social de la entidad médica, a quien le aseguró que podía firmar cualquier documento para que sea adoptada por alguna familia.

Personal de la DINAPEN, coordinó con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, la suerte de la menor de edad, quien fue puesta a buen recaudo en la casa hogar Cristo de la Calle, donde quedó ingresada.

Hasta el momento se desconoce la ubicación de la madre de la niña, ni tampoco, allegado alguno se ha acercado a preguntar por ella en le hospital ni en la casa hogar.

Las labores que desarrolla el personal de la DINAPEN en Otavalo han permitido que decenas de niños, niñas y adolescentes hayan sido recuperados y ubicados en lugares seguros.

Las personas que conocieron de esta situación en el hospital de Otavalo se conmocionaron al saber que la mujer que llegó con dolores de parto, tras dar a luz, dijo que no quería a su pequeña y que prefería entregarla en adopción.

El caso será investigado para que situaciones como estas no se repitan.