Mujer fue arrollada por un bus

IBARRA. La vida de una mujer de la tercera edad terminó ayer. Un bus la atropelló después de caer, la desesperación y los gritos de la gente eran latentes, hasta el final la fallecida intentó salvarse pero fue imposible para ella, la sorpresa no permitió que puedan ayudarla.

Por dos ocasiones habría intenta cruzar la calle y los pitos del transporte público y privado eran muy fuertes. En sus manos, la adulta mayor sostenía con fuerza una funda negra con cuatro papeles higiénicos que se presume era parte de las compras que hacía para llevar a su domicilio. En el lado izquierdo de la calle dos vehículos estaban estacionados.

En el lugar no se permite detenerse en los vehículos por el fuerte tráfico de la zona, la lluvia no permitía la tranquilidad de los peatones todos corrían buscando refugio, incluida la anciana. Testigos que prefirieron reservar su identidad manifestaron que uno de los vehículos topó a la señora y cayó, otros dijeron que se resbaló por el agua en el piso, el bus de transporte público, al no poder girar por completo, por los autos estacionados, comienza a dar retro, la gente grita al conductor que se detenga, mujeres, hombres y niños se desesperan y piden un alto. Los movimientos de la anciana eran débiles, la llanta trasera pasó sobre su humanidad en malas condiciones, su cuerpo quedó sin vida inmediatamente.

El trámite es investigado por las autoridades competentes y ellos son los encargados de conocer las causas del accidente. El tránsito se detuvo. Ningún vehículo podía pasar por la calle Eugenio Espejo, separación de los mercados la Playa y Amazonas, la gente se aglomeró para ver si se podía hacer algo por la mujer.

El conductor del transporte público desapareció, se retiró de la escena, mientras tanto bajo la fuerte lluvia más personas se acercaban al lugar para saber qué ha pasado. Algunas madres tapaban los ojos de sus hijos, otros niños se acercaban, temerosos y entristecidos se alejaban del lugar, por las imágenes que ven en la calle adoquinada.

Tras las llamadas al ECU 911 los miembros de la Agencia cantonal de Tránsito llegan al lugar en el que la Policía Municipal colabora para que los procedimientos se realicen con normalidad en la escena. La ambulancia del Ministerio de Salud permaneció en la zona y su presencia hacía pensar a quienes llegaban que había esperanzas de vida. La Policía Nacional a través de la Unidad de Medicina Legal, se llevó el cuerpo tras de una camioneta. En la zona comerciantes y compradores continuaron comentando el accidente.