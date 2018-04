Niña se cayó del balde de una camioneta y falleció

Sin marcos

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Miércoles, 18 Noviembre 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 990

Los restos de una reconocida atleta carchense fueron sacados ayer de la morgue del hospital San Vicente de Paúl, HSVP. La niña de 12 años de edad, se cayó del balde de la camioneta en la que iba a su casa y murió la noche del lunes.

La pequeña fue al Centro de Alto Rendimiento de Carpuela, CEAR, para realizar actividades acordes a su especialidad, el atletismo. Al salir del lugar se subió al balde de una camioneta junto a otras niñas de su edad y primas que, además eran sus compañeras. Alexis Rodríguez, tío de la menor de edad, asegura que las causas por las que la exdeportista cayó aun son inciertas. “Como venían con otras niñas de la misma edad no se sabe si estaban jugando o si perdió el equilibrio o que fue lo que exactamente pasó para que se cayera. Como son chiquitas también las otras pequeñas no explican bonito que mismo fue lo que sucedió para que mi sobrina se accidentara”. La madre de la niña fue alertada del percance que ocurrió en el sector de Tumbatú, perteneciente al cantón Bolívar, y acompañó a su hija en la ambulancia. Pero por la gravedad de sus lesiones no resistió y murió camino al HSVP de Ibarra. PROCEDIMIENTO Personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, SIAT, de la Policía Nacional fue convocada para verificar el deceso y levantar el cadáver. MALESTAR Familiares de la niña observaron que el cuerpo quedó en una de las camillas del anfiteatro y que no fue ingresado al congelador. “Le dejaron ahí desde la noche que llegó. Nos dijeron que no le podían meter en los refrigeradores porque estaban dañados. No me parece que esa sea la forma en la que se trate al cadáver de un ser humano”, dijo el ciudadano. Ayer alrededor de las 14:00 el cuerpo fue sacado de la morgue.