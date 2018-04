Mujer embarazada entre los capturados

Sin marcos

/ 1 Ratio:/ 1

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Sábado, 14 Noviembre 2015 00:00 Escrito por Israel Ramirez Visto: 772

Cuatro presuntos delincuentes ingresaron a una casa de la comunidad de Araque del Cantón Otavalo. La Policía Nacional llegó a la zona y después de una persecución atraparon a dos hombres y dos mujeres, una de ellas está embarazada y los demás registran antecedentes penales.

A través de una alerta ciudadana por el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, los moradores del sector informaron estar intranquilos por la presencia de un vehículo desconocido en una de las viviendas.

La Policía Nacional llegó a la zona y al ver la presencia de los efectivos, los sospechosos intentaron huir a través de diferentes medios. El físico y astucia de los perseguidos por la Policía no fue suficiente ya que a través de un operativo los capturaron.

El vehículo en el que se transportaban no pertenecía a ninguno de los pasajeros ni al conductor, era un carro alquilado en la capital y los detuvieron en el sector de Chicapán. Se presume que podrían estar implicados en robos efectuados en el sector.

En el automóvil de marca Chevrolrt Optra se transportaban Marco R. de 48 años de edad quien registra 11 detenciones, Doley A. de 58 años con una ficha de siete detenciones, Verónica F. de 48 años que tiene un expediente de seis privaciones de la libertad y Joselyn L. tiene 18 años y se encuentra en estado de gestación.

Los operativos que se realizan para el control de la seguridad de Otavalo se efectúan diariamente en la salida del cantón con dirección a la capital, la forma de acturar de quienes quieren apoderarse de lo ajeno es llegar de ciudades grandes a cantones pequeños y regresar a vender los artículos sustraídos. Ninguno de los detenidos es oriundo de Otavalo, los cuatro sujetos proceden de la capital.

Desarmadores, playos, martillos y más tipos de herramientas estaban en poder de los detenidos, además un paquete de fritada, que se investiga no tenga ninguna sustancia estupefaciente o psicotrópica. Esto se realiza porque la forma de actuar de algunas bandas es que en las casa donde hay perros que cuidan o resguardan los domicilios darles este tipo de comida para que se duerman o pierdan el sentido y realizar su actividad sin problemas.