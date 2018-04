Motociclistas se accidentaron

Sin marcos

Dos personas que conducían motocicletas la noche del lunes en Ibarra, resultaron heridas luego que sus automotores se accidentaron en Ibarra.



El SIS ECU 911 de esta localidad, coordinó las acciones luego de recibir las llamadas de auxilio que ingresaron a las 20:43 y 23:11 del lunes 9 de noviembre de 2015.

DOS ACCIDENTES

A las 20:43 se recibió la alerta a través de la línea única para emergencias 9-1-1, sobre un percance que ocurrió en el centro de la ciudad. El incidente posteriormente se visualizó a través de las cámaras de videovigilancia del SIS ECU 911 Centro Zonal Ibarra.

La sala de despacho del Servicio Integrado de Seguridad coordinó la atención de este suceso ocurrido en las calles: Simón Bolívar y Cristóbal Colón, con Agentes Civiles de Tránsito (ACT) y Cuerpo de Bomberos; organismos de respuesta que destinaron unidades de manera oportuna.

Personal de ACT, dio a conocer que se trató de un choque entre un vehículo y una motocicleta. El impacto entre estos automotores ocasionó una persona herida, quien presentó policontusiones leves, por lo que recibió atención médica en el lugar por parte de personal del Cuerpo de Bomberos para su traslado a una casa de salud de Ibarra.

En tanto que a las 23:11, el ECU 911 Ibarra fue alertado a través de la línea única para emergencias 9-1-1, de otro caso de similares características ocurrido en la intersección de las calles Bartolomé García y Carlos Emilio Grijalva.

Al sitio acudió personal de ACT y Cuerpo de Bomberos, quienes reportaron que el accidente se trató de un choque lateral perpendicular, donde el conductor de la motocicleta resultó afectado en el incidente con heridas y policontusiones leves, por lo que fue atendido en sitio.

CONDUCIR UNA MOTO

Sobre la moto, eres un conductor más vulnerable porque tu cuerpo está más expuesto. También es más exigente que conducir un automóvil, porque tiene puntos de apoyo en las piernas.

Consejos a seguir al conducir moto

Recuerde los siguientes consejos para conducir una motocicleta.

Nunca adelantes por la derecha: utiliza la vía como si fueras un vehiculo más. Ubícate en el medio de la calzada.

No debes zigzaguear entre los autos ni circules entre los carriles. Además de ser contra la ley, el andar por punto ciegos de automoviles detenidos, puede provocar que un conductor no te vea.

¡Recuerda que tu principal obligación es hacerte ver! Debes siempre anunciar tu maniobra, llevar las luces encendidas durante el día y mantener en buen estado la luz de freno.

Anticipa situaciones potencialmente peligrosas: un peatón al borde de la calzada que se ve indeciso o un taxi que se detendrá a recoger un pasajero: recuerda que ante los automóviles estás en desventaja. Deja la agresividad a un lado y maneja a la defensiva.

No conduzcas estresado. Cuando uno conduce toma 16 decisiones por kilómetro.