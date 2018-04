Los Chalá Aguas ya colman la paciencia

Sin marcos

Publicado el Martes, 10 Noviembre 2015 Escrito por Mónica Guzmán

Luego de la agresión que los Policías Municipales recibieron en una gresca suscitada en el mercado Amazonas por parte de un grupo de comerciantes identificados como la familia Chalá Aguas el Comisario Municipal dice que tomará medidas.



Una denuncia en la fiscalía es el primer paso que Marco Mayanquer, policía municipal, dará para que quienes le ocasionaron daños físicos paguen. La o las personas que hirieron a Mayanquer serán acusadas del delito de lesiones.

Pablo Torres, comisario municipal, aseguró que han mantenido conversaciones y acuerdos con esta familia para evitar que más hechos violentos se susciten, compromiso que según Torres se mantuvo hasta el domingo 8 de noviembre, cuando los miembros de esta familia iniciaron una brutal riña callejera en la que agredieron a funcionarios públicos.

“Hemos dialogado con ellas, hasta han llorado diciendo que se les ha estigmatizado y que se les de la oportunidad de trabajar como. Algo que se ha cumplido pero que lamentablemente ellas no lo han hecho por lo que a toda costa vamos a hacer que estas personas sean desalojadas”, dijo. Torres sostiene que no vulnerarán derechos de ningún tipo en este procedimiento y que solicitarán la autorización del Alcalde de Ibarra para iniciar con el proceso de remoción. El comisario reconoce que la tarea no será sencilla, pero que usarán los recursos a su alcance para cumplir con el ordenamiento del mercado, tal como se ha realizado durante su gestión. Una veeduría ciudadana será la encargada de velar por el cumplimiento de esta actividad, pues Torres asegura que la colectividad le ha solicitado que esta familia de comerciantes debe salir de la calle Obispo Mosquera.