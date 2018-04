Policías municipales de Ibarra son golpeados

Sin marcos

17 policías municipales de Ibarra, ayer fueron golpeados por comerciantes informales en la calle Obispo Mosquera, inmediaciones del mercado Amazonas.



Edgar López, jefe de la Unidad de Seguridad del Gobierno Municipal de Ibarra, dio a conocer que los policías municipales cumplían recorridos de control a los comerciantes informales que se ubican en la vía pública. Sobre todo en las inmediaciones del mercado Amazonas, en las calles Obispo Mosquera, Sánchez y Cifuentes y Eugenio Espejo. Ayer antes del medio día los guardias asignados a este sitio realizaban la rutina diaria haciendo retirar a las vendedoras. No tenían la orden de confiscar los productos, solo pedir que se retiren. Pero una comerciante se molestó y arrojó su producto al suelo, dijo el jefe de seguridad. Fue en ese momento que otra vendedora en defensa de la compañera empezó a lanzar frutas y a agredir a los policías. A esta pelea se unieron más vendedores y lanzaron, frutas podridas, cajas de madera y otros objetos a los policías. Uno de los uniformados fue golpeado con un palo en la nuca por lo que luego de recibir atención por parte de personal médico del Ministerio de Salud, fue trasladado al hospital San Vicente de Paúl para que le practiquen exámenes y evitar complicaciones. Otros en cambio fueron pateados.

DESORDEN Y CAOS

Ciertos comerciantes sostienen que algunos policías municipales abusando de su condición proceden de forma grosera y los persiguen; actitud que les molesta ya que no están cometiendo ningún delito, tan solo cumplen esta actividad que les permita ganarse un dinero para mantener a sus familias.

Al respecto López, mencionó que lo ùnico que buscan es que los comerciantes no ocupen las veredas con los productos, con cartones ya que obstaculizan el tránsito de los peatones quienes no pueden caminar con normalidad, peor aún las personas con discapacidad. Añadiò que también se quiere evitar el caos y desorden que se genera a través de las ventas informales que ocupan aceras incluso la calzada.

COORDINACIÒN

El SIS ECU 911 de Ibarra, que a travès de las camáras visualizó la pela de inmediato coordinó acciones y se despacharon unidades de Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, para que atiendan la emergencia que se tornó violenta por las agresiones.